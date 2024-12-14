ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военных, трое сдались в плен

Tекст: Мария Иванова

Российские войска продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям девяти бригад ВСУ, включая три механизированные, тяжелую механизированную, две танковые, две десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и две бригады теробороны. Удары были нанесены в районах 11 населенных пунктов, среди которых Викторовка, Гуево, Куриловка, Николаево-Дарьино и Свердликово.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка и других в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, американская боевая машина пехоты Bradley, боевая бронемашина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция РЭБ. Также сообщается о трех украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял, по данным Минобороны, более 40 тыс. 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров и 1253 бронемашины.

Накануне российские военные ликвидировали свыше 200 украинских военнослужащих и два британских танка Challenger в Курской области.

А в субботу Росгвардия сообщила о ликвидации более 30 националистов в ходе спецоперации в том же регионе.