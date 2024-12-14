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Внеплановые проверки прошли в авиакомпании «Азимут» и четырех аэропортах
Ространснадзор проверил авиакомпанию «Азимут» и четыре аэропорта после возгорания самолета в Анталье
Ространснадзор и Росавиация провели внеплановые проверки авиакомпании «Азимут» и четырех аэропортов после возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи.
Внеплановые проверки прошли в авиакомпании «Азимут» и четырех аэропортах после возгорания фюзеляжа самолета, летевшего из Сочи в Анталью, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиаотрасли. Проверочные мероприятия Ространснадзора и Росавиации прошли в головном офисе компании в Ростове-на-Дону, а также в аэропортах Ростова-на-Дону, Сочи, Минеральных Вод и Внуково.
Напомним, вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшего рейс Сочи – Анталья, произошло возгорание. В Росавиации сообщали об отсутствии пострадавших.
После возгорания фюзеляжа самолета в Турции Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар при посадке SSJ-100 в Анталье может привести к ущербу до 3 млрд рублей.
Авиакомпания «Азимут» подтвердила, что причиной жесткой посадки стал непрогнозируемый сдвиг ветра, вызвавший возгорание топлива.
Ространснадзор сообщал что намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.