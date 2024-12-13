Над Финским заливом в Ленобласти сбит разведывательный дрон

Tекст: Елизавета Шишкова

По сообщению 78.ru, в Ленинградской области накануне около 22.00 был сбит беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в районе перевалочного комплекса «ЛУКОЙЛ-II» в Высоцке.

Предполагается, что дрон снимал объекты инфраструктуры комплекса, который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Обломки аппарата упали в акваторию Финского залива. Падение дрона не привело к пострадавшим или повреждениям на терминале.

Напомним, силы ПВО России в ночь на пятницу предотвратили террористическую атаку, уничтожив беспилотники над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями.

В ночь на 13 декабря дежурные средства ПВО предотвратили атаку с использованием четырех украинских беспилотников над Владимирской областью, где вводился план «Ковер».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника.