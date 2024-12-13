Google Play сообщил о прекращении монетизации для российских разработчиков

Google Play с 26 декабря закрыл покупки приложений разработчиков из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Магазин приложений Google Play с 26 декабря приостанавливает возможность приобретения платных приложений у разработчиков из России, передает РИА «Новости». Это решение связано с прекращением обработки платежей в адрес разработчиков, чьи банковские счета открыты в России.

Как говорится в письме сервиса, после 25 декабря российские разработчики больше не смогут получать доходы от продаж своих приложений на платформе Google Play. Последние выплаты по всем транзакциям планируется произвести 15 января 2025 года. Это значит, что с указанной даты пользователи не смогут приобретать платные приложения, совершать покупки в приложениях и продлевать подписки с оплатой через «Google Play Платежи».

Таким образом, монетизация для российских разработчиков в Google Play станет невозможной. Это решение повлияет на доходы разработчиков, которые до сих пор реализовывали свои приложения и сервисы через данную платформу. В письме не уточняется, когда ограничения могут быть сняты или изменены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Google удалила приложения Kaspersky из магазина Google Play, ранее исчезло приложение «Авито», также было удалено приложение Rutube.