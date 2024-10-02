В магазине приложений Google Play исчезло приложение Rutube

Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

Tекст: Денис Тельманов

Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.