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    Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Минобороны предложило изменить форму офицеров ВМФ
    ВС России взяли под контроль больше половины Угледара
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    Мишустин объявил о рекордном урожае в России
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 14:26 • Новости дня

    В магазине приложений Google Play исчезло приложение Rutube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приложение российского видеохостинга Rutube больше не выдается по поиску в магазине для Android Google Play.

    В ходе поиска приложение Rutube не появляется, первым в выдаче появляется приложение «Rutube Детям».

    В июне видеосервис Rutube перестал быть доступен для скачивания в App Store, после чего Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть приложение в магазин.

    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    30 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Захарова назвала Блинкена подлецом

    Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в преступлениях на Украине, подчеркнув, что РФ денацифицирует продолжателей преступлений Бабьего Яра.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.

    Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.

    Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.

    Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов добавило семерых россиян и две компании, зарегистрированные в России, в санкционный список по киберпреступлениям.

    Это решение обязывает замораживать активы указанных лиц и компаний на территории США, передает ТАСС. Кроме того, американцам и компаниям из США запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списков.

    В санкционный список США внесены Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Яакубец, а также ООО «Солар-инвест» и ООО «Вымпел-содействие», которые, как считает Вашингтон, связаны с хакерской группой Evil Corp.

    Вместе с тем правительство Британии ввело санкции против 16 членов хакерской группировки Evil Corp, которая считается связанной с Россией. В рамках рестрикций введен запрет на въезд на территорию страны, а также предусмотрена заморозка активов в случае их обнаружения. Среди тех, кто попал под санкции, оказался лидер Evil Corp Максим Якубец.

    Ранее ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию».

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    1 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что киевскому режиму передано тем или иным образом 242 млрд долларов, налогоплательщикам на Западе следует подумать об этом, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.

    Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

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    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

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    1 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кризис на Ближнем Востоке обостряется, а заявления Белого дома демонстрируют неспособность администрации США справиться с ситуацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что «кровавая драма» в регионе «только набирает обороты». «Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке», – заявила она, отметив, что «невнятные» заявления Белого дома указывают на его полную беспомощность в разрешении текущих конфликтов в регионе. Как подчеркнула Захарова, действия госсекретаря США Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз обострилась, когда Израиль на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа нанес удары по Ливану, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и начал проведение полноценной военной операции в стране. Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря.

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    1 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Генпрокуратура подала иск к госорганам Украины и американским банкам

    Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к Киеву и двум банкам США

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск, поданный заместителем генпрокурора России к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», передает РИА «Новости».

    Также иск подан двум американским финансовым учреждениям – The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Иск поступил в суд 30 сентября, однако к рассмотрению его еще не приняли.

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    29 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Пентагон приблизился к производству до 50 тыс. снарядов в месяц

    Производство снарядов калибра 155 мм в США приблизилось к 50 тыс. в месяц

    Tекст: Денис Тельманов

    США продолжают наращивать производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, достигнув отметки 40 тыс. единиц в августе и планируя увеличить это число до 50 тыс. в месяц, с целью удвоить объемы в течение года.

    Как сообщает ТАСС, начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж в интервью The Economist сообщил, что США приближаются к производству 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц.

    По его словам, в августе американские заводы произвели 40 тыс. таких снарядов, что на треть больше февральских показателей. Джордж выразил уверенность, что через год США смогут достигать ежемесячного производства 100 тыс. снарядов этого калибра.

    Генерал Джордж также рассказал о достижениях в наборе новобранцев в Сухопутные войска США. В прошлом месяце армия не только выполнила, но и значительно превысила план по набору, привлекая дополнительно 10 тыс. человек.

    Он подчеркнул, что американская армия должна адаптироваться к технологическим изменениям, что является важным фактором в современной военной стратегии.

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    30 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Захарова иронично поддержала критику Керри «свободы слова»

    Захарова иронично согласилась с критикой Керри свободы слова в США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на замечание спецпредставителя президента США по климату и бывшего госсекретаря Джона Керри о первой поправке к конституции США, которая «является препятствием для борьбы с дезинформацией».

    Керри на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что первая поправка, гарантирующая свободу слова, мешает бороться с дезинформацией в социальных сетях. Он выразил мнение, что для изменений необходима победа демократов на выборах, однако не уточнил, какие именно изменения он имеет в виду.

    «Правильно, сколько можно притворяться», прокомментировала Захарова слова Керри в своем Telegram-канале.

    Первая поправка к конституции США защищает свободу слова и прессы, запрещая Конгрессу ограничивать эти права, что является важным элементом американской демократии.

    Ранее Илон Маск выразил опасения, что в случае победы демократов на выборах конституция США может оказаться под угрозой из-за заявлений о необходимости борьбы с «дезинформацией».

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    30 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек

    На юго-востоке США ураган «Хелен» привел к гибели 90 человек и массовым отключениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураган «Хелен» обрушился на юго-восточные штаты США, вызвав гибель 90 человек и оставив миллионы без электроэнергии.

    Как сообщает CNN, число погибших в результате урагана «Хелен» достигло 90 человек. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Северной Каролине, где стихия унесла 36 жизней. В Южной Каролине погибли 24 человека, 17 – в Джорджии, 11 – во Флориде и 2 – в Вирджинии.

    По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 2,3 млн жителей штатов, пострадавших от урагана, остаются без электричества. Наибольшие перебои с энергоснабжением наблюдаются во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

    Ураган «Хелен», достигший четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, обрушился на малонаселенную местность Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу. После этого его сила ослабла сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

    «Мы были предупреждены о возможных разрушениях, но масштабы ущерба превышают все ожидания», – сообщил представитель местных властей.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 64 человек

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    30 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    США разрешили американцам платить налоги в России до 2025 года

    Минфин США продлил лицензию на уплату налогов в России до 8 января 2025 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские граждане и компании смогут продолжать оплачивать налоги и пошлины в России благодаря продлению лицензии до 8 января 2025 года.

    Министерство финансов США продлило действие лицензии, которая разрешает гражданам и юридическим лицам США оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    Это решение позволяет американским физическим и юридическим лицам, прямо или косвенно принадлежащим гражданам США или контролируемым ими, продолжать выполнение обязательств по уплате налогов и других сборов на территории России.

    Согласно тексту лицензии, лицам из США разрешается также приобретать или получать различные разрешения и лицензии на территории России до 00.01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (07.01 мск).

    Напомним, по данным на конец 2023 года, базирующиеся в США инвесторы владели российскими ценными бумагами на 30,496 млрд долларов.

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    30 сентября 2024, 23:05 • Новости дня
    США допустили до 600 жертв от урагана «Хелен»

    Власти США оценили возможное число жертв урагана «Хелен» в 600 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила о возможности того, что число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке страны может достигнуть 600, однако точные данные пока отсутствуют, так как многие люди числятся пропавшими без вести.

    Администрация Соединенных Штатов допускает, что число жертв урагана «Хелен», который обрушился на юго-восток страны, может достичь 600 человек, передает ТАСС. Об этом сообщила советник Министерства внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рэндалл на брифинге для журналистов в Белом доме.

    Она подчеркнула, что пока не может подтвердить эту информацию, так как значительное число людей числится пропавшими без вести.

    По данным властей, число подтвержденных погибших от урагана уже достигло 116 человек.

    Вместе с тем, более 2 млн жителей штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния продолжают оставаться без электричества. Эти данные подтвердил мониторинговый ресурс PowerOutage.us.

    Ураган «Хелен» обрушился на малонаселенный район Биг-Бенд во Флориде в пятницу утром (по местному времени) и сперва достиг четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, но вскоре ослаб сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек.

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    1 октября 2024, 06:17 • Новости дня
    Южная Корея пригрозила КНДР концом режима в случае использования ядерного оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к концу ее режима, подчеркнув усиление альянса с США и стратегическое командование.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к ее «концу режима», передает ТАСС. Это заявление прозвучало на торжественном мероприятии в честь Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме.

    Юн Сок Ель подчеркнул, что в случае ядерной угрозы Южная Корея и США дадут «подавляющий и решительный ответ».

    Президент также отметил, что Северной Корее следует отказаться от иллюзий о защите ядерным оружием, и подчеркнул важность Вашингтонской декларации, которая укрепила альянс между Южной Кореей и США как «основанный на ядерном». Он также добавил, что трехстороннее сотрудничество с Японией будет укреплено.

    Юн Сок Ель объявил, что стратегическое командование Республики Корея, которое начнет работу во вторник, станет ключевым в защите от ядерной угрозы и другого оружия массового поражения КНДР.

    Также он подчеркнул важность сотрудничества этого командования с Стратегическим командованием ВС США, которое отвечает за американский ядерный арсенал. Ожидается, что представители Южной Кореи и США будут обсуждать совместные операции с участием американских стратегических средств.

    Ранее КНДР заявила о праве на стратегические меры из-за американского военного присутствия

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    1 октября 2024, 04:43 • Новости дня
    КНДР пригрозила Южной Корее ядерным оружием

    КНДР заявила о праве на стратегические меры из-за американского военного присутствия

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР оставила за собой право на неожиданные стратегические действия в ответ на развертывание США своих стратегических средств на Корейском полуострове, включая появление новых подводных лодок и бомбардировщиков.

    КНДР оставила за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на развертывание американских стратегических средств на юге Корейского полуострова, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Заместитель министра обороны страны Ким Ган Иль заявил, что частое появление американских военных средств стало «дурной привычкой», и предупредил, что КНДР может принять ответные меры в любое время.

    Ким Ган Иль подчеркнул, что недавние действия США, включая отправку новой атомной подводной лодки в порт Пусана и появление бомбардировщика B-1B в связи с парадом в Южной Корее, внимательно отслеживаются Корейской народной армией. Он подчеркнул, что такие действия США заставляют КНДР рассматривать непредсказуемые ответные меры.

    Замминистра отметил, что армия КНДР считает необходимым «иметь дело с США с позиции силы».

    По словам Кима Ган Иля, демонстрация военного потенциала Соединенными Штатами является «психотропным веществом», помогающим Вашингтону сохранить остатки военной репутации и успокаивать союзников, которые опасаются ядерной войны.

    Ранее Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, она упала через некоторое время после запуска.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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