Видеосервис Rutube перестал быть доступен для скачивания в AppStore

Tекст: Денис Тельманов

При попытке найти приложение пользователи получают уведомление о том, что оно недоступно в их регионе, сообщает ТАСС.



Отмечается, что в то же время приложение Rutube продолжает работать в штатном режиме на устройствах с операционной системой Android.

Причины удаления приложения из AppStore пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Apple удалила сервисы WhatsApp и Threads из AppStore в Китае. Причиной удалению стало соответствующее требование китайских властей.

Платформы обмена сообщениями Signal, Telegram и Line, WhatsApp и Threads были удалены из китайского App Store в пятницу по требованию властей Китая, сославшихся на соображения национальной безопасности.