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Приложения Kaspersky удалили из Google Play
Kaspersky сообщил об удалении приложений для Android из Google Play из-за санкций США
Приложения для Android от «Лаборатории Касперского» удалили из Google Play из-за санкций США, вступающих в силу в сентябре 2024 года.
Приложения «Лаборатории Касперского», предназначенные для защиты устройств на базе Android, были удалены из Google Play. Это произошло в связи с запретом правительства США на распространение и продажу продуктов компании, который начнет действовать после 29 сентября 2024 года, передает ТАСС.
В компании отметили, что Google в одностороннем порядке закрыла доступ к их продуктам в магазине приложений, несмотря на то что ограничения, принятые в США, не имеют юридической силы за пределами страны. В «Лаборатории Касперского» добавили: «Мы считаем, что Google избыточно трактует решение Министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами США».
Пользователям, у которых приложения уже установлены, не стоит беспокоиться. Как сообщили в компании, все приложения, загруженные из Google Play, продолжат нормально функционировать. Платные подписки и защитные функции остаются активными, а базы угроз будут обновляться через облачную инфраструктуру компании.
Тем не менее обновить или переустановить приложение из Google Play не получится. В качестве альтернативы «Лаборатория Касперского» предлагает использовать другие популярные магазины приложений, такие как Galaxy Store от Samsung, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, а также российский RuStore.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Минторг ввел санкции против руководства компании «Лаборатория Касперского». В публикации сообщалось, что против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции, а с 29 сентября вступил в силу полный запрет на использование продукции компании. Власти США уже запретили использование программных продуктов «Лаборатории Касперского», включив это положение в оборонный бюджет на 2018 финансовый год.