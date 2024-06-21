Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»
Против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании, сообщил минторг США.
Министерство внесло в санкционный список АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited. США заявили, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими военными и разведкой, передает РИА «Новости».
С 20 июля «Лаборатории Касперского», а также «любому ее правопреемнику» нельзя будет заключать «новые соглашения с лицами в США», с 29 сентября вводится полный запрет на использование ее продукции, которое в США считают «неоправданным и неприемлемым риском для национальной безопасности» и «безопасности граждан». Запрет касается «лиц в США, включая третьи стороны, которые интегрируют программное обеспечение в коммерческие аппараты или ПО».
Напомним, Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США с 29 сентября. В декабре 2017 года в США вступил в силу запрет на использование «Касперского» госструктурами.