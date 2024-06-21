Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»

Tекст: Антон Антонов

Министерство внесло в санкционный список АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited. США заявили, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими военными и разведкой, передает РИА «Новости».

С 20 июля «Лаборатории Касперского», а также «любому ее правопреемнику» нельзя будет заключать «новые соглашения с лицами в США», с 29 сентября вводится полный запрет на использование ее продукции, которое в США считают «неоправданным и неприемлемым риском для национальной безопасности» и «безопасности граждан». Запрет касается «лиц в США, включая третьи стороны, которые интегрируют программное обеспечение в коммерческие аппараты или ПО».

Напомним, Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США с 29 сентября. В декабре 2017 года в США вступил в силу запрет на использование «Касперского» госструктурами.