США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО

Сенатор Долгов: США игнорируют мнение Европы по вопросу членства Украины в НАТО

Tекст: Евгений Поздняков

«США в очередной раз подтвердили наличие у них полного чувства вседозволенности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг четко сказал, что принятие Украины в альянс невозможно до тех пор, пока ВСУ якобы не одержат победу над Россией. Европейские лидеры занимают по этому вопросу относительно умеренную позицию», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Они понимают, что в случае полномасштабной войны с Россией, к которой может привести вовлечение Украины в западную систему безопасности, пострадают именно страны ЕС. Однако Штаты, чувствуя полную безнаказанность, не собираются считаться с мнением союзников. Они привыкли, что в НАТО может быть лишь один решающий голос – американский», – считает собеседник.

«При этом Вашингтон демонстрирует запредельное двуличие. Членство Киева в альянсе невыгодно и самому Белому дому. Поэтому США ставят перед собой задачей дать руководству и населению Украины ложную надежду. Они как бы подбадривают офис Зеленского для продолжения ведения боевых действий. Говорят, что людям надо еще немного потерпеть ради якобы лучшего будущего», – добавляет он.

«А сами в это же время потирают руки, понимая, что вступаться за мнимого партнера собственными силами не придется, поскольку пятая статья НАТО не может быть задействована в отношении Украины до тех пор, пока та не станет полноценным членом блока. На этом фоне мы можем лишь продолжать усилия по достижению целей СВО, наглядно доказывая ложность и несбыточность слов представителей США», – заключил Долгов.

Ранее в Штатах заявили, что Украина станет членом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. Он отметил, что будущее этой страны будет связано с альянсом. «Мы дали это ясно понять», – заверил дипломат. Однако срок, который может потребоваться на вступление в блок, он не назвал.

Любопытно, что до этого глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что НАТО не намерена идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем». При этом он уточнил, что в мире всегда будут страны, желающие присоединиться к альянсу. Однако, по его мнению, члены объединения хотели бы увидеть «стабилизацию» внутренних процессов блока, связанных с интеграцией Финляндии и Швеции.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно обозначил минимальное требование для вступления в блок Украины. Он подчеркнул, что стране необходимо «одержать победу» в конфликте с Россией. Без этого вопрос о членстве не может быть рассмотрен.

Столтенберг также отметил, что члены объединения уже предоставили Украине 99% военной помощи. Тем не менее, по его словам, ВСУ все еще необходимы снаряды, поскольку «каждый день задержки отразится на поле боя».