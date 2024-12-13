Нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения в соцсетях

Tекст: Антон Антонов

«Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражении несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле», – сообщила пресс-служба.

При этом в СК опровергли информацию о заражении девушки ВИЧ. Подчеркивается, что фигурант уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю находится под стражей, он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, передает РИА «Новости».

Правительство республики призывает население не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в противоправных действиях.

Участники конфликта на базе РПС установлены и задержаны. В региональном главке МВД сообщили, что открыты уголовные дела о хулиганстве. Задержаны три человека. Указывается, что пострадали работники торговой базы.

Глава региона Владислав Ховалыг, находящийся в рабочей командировке в Москве, сообщил в Telegram, что после его возвращения в Туву состоится расширенное заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Ховалыг отметил, что «поводом стало преступление, совершенное выходцем из зарубежной страны, который в настоящее время задержан, находится под стражей и, без всякого сомнения, понесет наказание в соответствии с законами Российской Федерации».

Он подчеркнул, что «силовые структуры республики обеспечивают сейчас порядок и законность». При этом некоторые молодые жители региона «преступают закон, готовы сломать свою жизнь в поисках сомнительной правды поддавшись уговорам неких лиц в социальных сетях и мессенджерах, зачастую прячущихся за никами и выдуманными именами», сказал Ховалыг.

Напомним, в России принят ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости жестко регламентировать сферу миграции.