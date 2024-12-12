Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.0 комментариев
В Новосибирске загорелся склад на пяти тысячах квадратных метров
В Новосибирске пожар охватил склад площадью пять тысяч квадратных метров
В Кировском районе Новосибирска возник пожар на складе, площадь которого составляет 5 тыс. кв. м, сильный ветер способствует распространению огня.
Как передает ТАСС, возгорание произошло на складе, расположенном на Тюменской улице в Кировском районе Новосибирска. Площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров.
По данным МЧС России, огнеборцы ведут борьбу с огнем, который быстро распространяется из-за сильного ветра. «В Новосибирске огнеборцы МЧС России тушат склад. На Тюменской улице горит здание на 5 000 »квадратах«. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня», – сообщили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском районе Петербурга пожарные потушили возгорание в складском помещении площадью 432 кв. метра, задействовав 36 специалистов и восемь единиц техники, в Нижнем Новгороде возник пожар на производственно-складском помещении площадью 8,4 тыс. кв. метров, где обрушилась кровля на площади 900 кв. метров, а в столице произошло возгорание на складе, огонь охватил до 2,5 тыс. квадратных метров, согласно информации пресс-службы МЧС России.