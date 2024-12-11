Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин назвал разработки ИИ одним из ключевых условий научного суверенитета страны
Путин назвал отечественные разработки ИИ одним из ключевых условий научного суверенитета страны
Собственные разработки ИИ – одно из ключевых условий научного, технологического и мировоззренческого суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.
«Почему в том числе говорю о мировоззренческом суверенитете? Потому что алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают, безусловно, во всяком случае пока и в основном, люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиции, национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами самостоятельно создавать такие технологии», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Ранее Путин заявил, что применение искусственного интеллекта (ИИ) в некоторых сферах приведет к революции в них.