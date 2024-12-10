Еврокомиссар из Латвии Домбровскис потребовал от Франции продолжить сокращение дефицита и госдолга

Tекст: Вера Басилая

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис призвал Францию продолжать движение по пути сокращения госдолга и бюджетного дефицита. Он подчеркнул важность этого вопроса накануне встречи министров финансов Европейского союза в Брюсселе, передает Bloomberg.

«Как известно, Франция сейчас находится в процессе формирования нового правительства, поэтому сегодня мы будем обсуждать среднесрочный план налоговой структуры Франции, по которому Комиссия дала положительную оценку», – заявил Домбровскис журналистам.

Он добавил, что Франции важно придерживаться курса на снижение бюджетного дефицита и государственного долга.

Франция, как одна из крупнейших экономик Евросоюза, играет ключевую роль в финансовой стабильности региона. Домбровскис отметил, что сокращение долговых обязательств и бюджетного дефицита станет значительным шагом на пути к укреплению экономической дисциплины в стране.

Ранее социологическое исследование показало, что 53% французов поддерживают отставку правительства после вотума недоверия, выдвинутого депутатами Национального собрания.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция оказалась на краю финансовой пропасти. Также сообщалось, что конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.