Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Еврокомиссар из Латвии потребовал от Франции сократить госдолг
Еврокомиссар из Латвии Домбровскис потребовал от Франции продолжить сокращение дефицита и госдолга
Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о необходимости Франции продолжить меры по снижению государственного долга и дефицита бюджета в соответствии с планами.
Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис призвал Францию продолжать движение по пути сокращения госдолга и бюджетного дефицита. Он подчеркнул важность этого вопроса накануне встречи министров финансов Европейского союза в Брюсселе, передает Bloomberg.
«Как известно, Франция сейчас находится в процессе формирования нового правительства, поэтому сегодня мы будем обсуждать среднесрочный план налоговой структуры Франции, по которому Комиссия дала положительную оценку», – заявил Домбровскис журналистам.
Он добавил, что Франции важно придерживаться курса на снижение бюджетного дефицита и государственного долга.
Франция, как одна из крупнейших экономик Евросоюза, играет ключевую роль в финансовой стабильности региона. Домбровскис отметил, что сокращение долговых обязательств и бюджетного дефицита станет значительным шагом на пути к укреплению экономической дисциплины в стране.
Ранее социологическое исследование показало, что 53% французов поддерживают отставку правительства после вотума недоверия, выдвинутого депутатами Национального собрания.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция оказалась на краю финансовой пропасти. Также сообщалось, что конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.