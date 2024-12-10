ФСБ задержала в Нижнем Новгороде готовившего диверсию россиянина с паспортом ФРГ

ФСБ предотвратила диверсию на ж/д в Нижнем Новгороде, задержав россиянина с гражданством Германии

Tекст: Мария Иванова

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина, обладающего также гражданством Германии, за подготовку подрыва железнодорожных путей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Мужчина планировал диверсию по заказу украинских спецслужб, пообещавших ему денежное вознаграждение.

Задержанный родился в 2003 году. При обыске по месту жительства у него обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к применению, и переписку с представителем украинских спецслужб. В ФСБ сообщили, что в ноябре 2024 года мужчина готовился к диверсии на железнодорожном участке в Нижнем Новгороде, используя найденное взрывное устройство.

Подозреваемого задержали в рамках розыска сторонников неонацистской украинской идеологии. Вместе с ним была задержана группа молодых людей, причастных к общеуголовным преступлениям. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «диверсия», а остальным участникам инкриминируются преступления общеуголовного характера.

Ранее стало известно, что Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области по заданию спецслужб Украины, пытался получить консульскую помощь Италии, находясь в СИЗО.

Между тем Второй Западный окружной военный суд вынес приговор Сергею Белавину, обвиняемому в подрыве железнодорожных путей в Брянской области в 2022 году.

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после повреждения железнодорожного полотна между Симферополем и Севастополем в Крыму.