В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Российский гражданин осужден в США за отмывание 400 млн долларов
Россиянин Стерлингов получил 12,5 лет тюрьмы в США за отмывание 400 млн долларов криптовалюты
Гражданин России и подданный Швеции Роман Стерлингов осужден в США на 12,5 лет за отмывание средств через онлайн-сервис Bitcoin Fog, с помощью которого было легализовано криптовалюты на сумму 400 млн долларов.
Министерство юстиции США сообщает, что Стерлингов управлял онлайн-сервисом Bitcoin Fog, через который с 2011 по 2021 год было легализовано порядка 400 млн долларов. Средства предположительно были получены от продажи наркотиков и киберпреступлений, сообщает ТАСС.
В марте 2024 года суд Вашингтона признал его виновным в отмывании денег и ведении без лицензии бизнеса по переводу средств. Приговор также включает штраф и компенсацию на сумму более 500 млн долларов.
Стерлингов был задержан в Соединенных Штатах в апреле 2021 года.