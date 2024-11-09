Музей музыки открыл детский центр в ЛНР

В ЛНР создано культурно-образовательное пространство для детей

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она сообщила, что музей музыки открыл новый детский центр в Новопсковском краеведческом музее в ЛНР. Это культурно-образовательное пространство было создано в рамках шефства федеральных музеев над музеями в новых регионах.

По словам министра, детский центр в Новопскове оборудован мультимедийным оборудованием, цифровым фортепиано, разнообразными музыкальными инструментами, мебелью и большим количеством реквизита для проведения занятий.

«Юные посетители приняли участие в интерактивных программах «Один день из жизни Пети Чайковского» и «Мифы о музыкальных инструментах», подготовленных Музеем музыки», – отметила Любимова.

Сотрудники Новопсковского музея получили методические разработки четырех образовательных программ, которые ориентированы на детей разного возраста. Эти программы расширяют возможности музея в проведении развивающих и образовательных мероприятий для детей и подростков.