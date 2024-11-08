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Российская шахматистка Горячкина выиграла второй этап Гран-при FIDE
Россиянка Александра Горячкина стала победительницей второго этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир проходил в казахстанском Шымкенте, где Горячкина продемонстрировала высокий уровень игры. В заключительном девятом туре она черными фигурами сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой, передает ТАСС.
Набрав по итогам турнира семь очков, Горячкина обеспечила себе первое место в общем зачете.
Ранее сообщалось, что Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) сохранила ограничения для российских и белорусских игроков.