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Ковальчук: Россиянам предложили вернуться в ЦЕРН под нейтральным флагом
Ковальчук заявил о предложении Запада россиянам работать в ЦЕРН с международным статусом
Западные страны предложили российским ученым вернуться к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) через международную аффилиацию с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне, однако Россия отвергает такие условия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
По его словам, западные страны предложили российским ученым возвращение в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под новым нейтральным статусом, сообщает РИА «Новости». Ковальчук отметил, что Россия отвергает такие двойные стандарты и не согласна на участие в работе ЦЕРН на предложенных условиях.
Ковальчук пояснил, что после начала специальной военной операции на Украине западные партнеры начали ограничивать доступ российских ученых к международным проектам, в том числе в ЦЕРН. Новая схема, предложенная западными коллегами, подразумевает, что российские ученые могут вернуться в свои институты в России и зачислиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. С этой международной аффилиацией они могли бы продолжить работу в ЦЕРН.
Объединенный институт ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ) является международной межправительственной научной организацией, в которую входят 16 стран. В этом институте проводятся исследования в области физики частиц, ядерной физики, а также физики конденсированных сред и высоких энергий. Однако Ковальчук заявил, что Россия не намерена соглашаться на такие условия и подчеркнул, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ковальчук заявил, что Россия станет лидером в области научной инфраструктуры через восемь лет, что будет способствовать развитию отечественных научных проектов. Российские ученые вернулись из ЦЕРН с целью осуществления прорывных исследований в области физики, что подчеркивает их стремление к международному научному сотрудничеству. В марте ЦЕРН отказала члену российской делегации в участии в экскурсии в составе группы МПС, что вызвало неоднозначные реакции в научном сообществе.