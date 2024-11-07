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    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

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    7 ноября 2024, 09:42 • Новости дня

    Объявлены даты Восточного экономического форума 2025 года

    Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юбилейный Восточный экономический форум состоится с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке и соберет участников со всего мира для обсуждения экономических вопросов, говорится в сообщении в Telegram-канале Фонда Росконгресс.

    Как говорится в сообщении, десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предупредили о росте активности кибермошенников, которые используют фальшивые сайты и фишинговые письма для обмана пользователей, а также сообщалось, что Дальний Восток становится важным экономическим хабом России, открывающим новые возможности для международного сотрудничества и инноваций.

    6 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок

    Валерий Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Совета при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев в свете открытия выставки «Традиционные женские образы в России» подчеркнул, что традиция укутывания женщин в темные одежды чужда российской культуре и указал на разнообразие и яркость национального женского костюма.

    В своем Telegram-канале он заявил, что в последнее время стало популярным мнение о необходимости укутывать женщин-мусульманок в темные одежды с ног до головы, однако подчеркнул, что это не является российской традицией.

    «Говорят, эта новая традиция - закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция», – заметил он.

    Фадеев отметил, что на выставке представлены яркие и красивые традиционные костюмы из различных регионов России, таких как Поволжье, Кавказ и Сибирь.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высказалась о значимости выставки, подчеркнув, что «это не просто предметы одежды, а произведения искусства и живая история».

    «Каждый из них – живая история, символ большого этнокультурного многообразия. Надо знать свою историю, культуру, национальные традиции, и это лучшая прививка от всех деструктивных влияний», – заметила она.

    Напомним, масштабная этнографическая выставка, приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Совете Федерации. Здесь представлены традиционные женские костюмы из разных уголков страны.

    Инфографика

    Ранее министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде. Российские эксперты отметили, что эта мера направлена на предотвращение влияния радикальных мигрантов, а не на ограничение прав мусульманок.

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    6 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа

    Макрон предложил ЕС выработать стратегию взаимодействия с США после победы Трампа

    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

    Макрон отметил, что ЕС необходима скоординированная стратегия в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы не допустить политики «каждый сам за себя», сообщает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Трампа с победой на выборах, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передал поздравления Трампу с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

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    6 ноября 2024, 18:50 • Новости дня
    Киргизские мигранты устроили массовую драку в Москве из-за проститутки

    «Регнум»: Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве из-за проституки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве мигранты из Средней Азии устроили массовую драку с поножовщиной после конфликта с клиентом девушек легкого поведения из Киргизии, сообщил источник.

    Драка началась после того, как недовольный клиент начал кричать и требовать деньги обратно. Он позвонил своим друзьям, которые поднялись в квартиру и стали угрожать девушкам, сообщил собеседник «Регнума».

    Обеспокоенные девушки обратились за помощью к своим знакомым. Вскоре после этого под окнами жилого дома началась массовая драка, в которой участвовали мигранты из Средней Азии.

    Прибывшие на место происшествия оперативники задержали восьмерых мужчин и двух женщин. На девушек были составлены протоколы за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России. Шестеро граждан Киргизии, находившихся в стране незаконно, также получили протоколы за мелкое хулиганство.

    В августе на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию. В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.

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    6 ноября 2024, 21:55 • Новости дня
    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности

    Политолог Рар: Германия и Евросоюз шокированы победой Трампа

    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Евгений Поздняков

    Занимая пост главы Белого дома, Дональд Трамп сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе. В Германии он видит экономического конкурента, поэтому новый американский лидер будет пытаться налаживать связи с другими странами ЕС. Из-за этого власти ФРГ пребывают в шоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

    «Немецкие правящие элиты в панике и тревоге: надежды на победу Камалы Харрис не оправдались даже несмотря на колоссальную поддержку, которую ей оказывали европейцы вплоть до вмешательства в американские выборы. В Германии недоумевают: как жители США посмели выбрать президента, являющегося «врагом либеральной демократии», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Немцы не понимают, что граждане Штатов голосовали за политика, которого считают более компетентным в экономических вопросах. Их пугает возможность того, что Дональд Трамп может прекратить помощь Украине и остановить конфликт путем раздела страны. Европейцы боятся подобного развития событий, поэтому они готовы и дальше поставлять ВСУ вооружения», – отмечает он.

    «Они надеются, что Киев не проиграет, однако без США это практически невозможно. Кроме того, у немцев имеется страх того, что победа Трампа может негативно сказаться на торговле со Штатами, ведь при нем налоги на ввоз немецкой продукции могут увеличиться до 20%. К тому же новый глава Белого дома способен и распустить НАТО», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому Кильский институт мировой экономики заговорил о самом опасном моменте в истории ФРГ. У Германии давно отсутствует рост финансовых показателей, а столкновение с новыми вызовами в этой сфере может привести к ослаблению Берлина. Поэтому лидеры страны пребывают в растерянности», – считает эксперт.

    «Трамп не рассматривает ФРГ в качестве лидера Европы. Он попытается развивать сотрудничество с правыми политиками ЕС, например, с Виктором Орбаном или «Альтернативой для Германии». Кроме того, новый президент США не станет забывать оскорблений, сыпавшихся в его адрес из Брюсселя и Берлина», – полагает он.

    «ФРГ для Трампа, повторю, в первую очередь нежелательный конкурент в глобальной экономике. Он с удовольствием подчинит себе энергетический рынок Европы, вынуждая федерацию закупать в больших объемах сжиженный газ и нефть у Штатов. При этом с Россией он воевать не намерен. США готовятся к длительному конфликту с Китаем и Ираном, а дополнительный фронт в виде Москвы им не нужен», – заключил Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС договориться о совместных шагах после победы Трампа. В соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) глава государства сообщил, что совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он будет работать над тем, чтобы сделать Европу более единой, сильной и суверенной. По его мнению, союзу необходимо забыть о принципе «каждый сам за себя».

    При этом возвращение Дональда Трампа в Белый дом настораживает правящие круги объединения. Как пишет Financial Times, политики ЕС шокированы масштабами победы кандидата от Республиканской партии. «В торговле все будет плохо. И Украина в большой беде», – сказал изданию неназванный чиновник Евросоюза.

    Однако, по словам Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, объединение продолжит поддержку ВСУ даже после победы Трампа, пишет РИА «Новости». «Не стоит предвосхищать события, смена администрации в США произойдет только в следующем году», – добавил он. Дипломат уточнил, что члены союза сохраняют единство по вопросу оказания помощи офису Зеленского.

    Напомним, голосование за президента США состоялось 5 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как представитель демократов Камала Харрис достигла показателя в 224.

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    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Американист Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Результаты Камалы Харрис на выборах в США обусловлены тремя факторами – расколом внутри демократов, отсутствием программы, которая мобилизовала бы избирателя, а также отказом губернаторов колеблющихся штатов применять админресурс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.

    «Дональд Трамп забрал все ключевые штаты», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. На этом фоне он обратил внимание на отказ кандидата от демократов выступать перед своими сторонниками. «Это плохой знак для Демпартии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, тот факт, что сообщения об итогах выборов по округам идут в прямом эфире, может свидетельствовать лишь одно: команды отрицать победу Трампа им не поступало. 

    Дробницкий выделил несколько причин проигрыша Камалы Харрис. Первая – раскол внутри демократов, который не позволил им выступить единой коалицией. «Под конец президенства Джо Байдена они разделились. Так, например, Барак Обама лишь формально агитировал за Харрис, а на деле все понимали, что он против ее кандидатуры», – напомнил спикер.

    Вторая причина – демократы не предложили избирателям ничего, что могло бы переманить их. «Харрис сама по себе плохой кандидат, так ей еще подобрали и плохую команду. Ставка была сделана на женщину, да еще не белую, которая выступает за все либеральные идеи против злых «фашистов». И это стало большой ошибкой», – отметил эксперт.

    Третья причина – разлад Демпартии с губернаторами колеблющихся штатов. «Судя по всему, замена Байдена на Харрис, проведенная без консультации с губернаторами, привела к тому, что те отказались «накидывать» голоса в ее пользу. Особенно обиделся, как мне кажется, Джошуа Шапиро из Пенсильвании, который хотел быть вице-президентом, а его, что называется, бортанули», – считает Дробницкий.

    «Все это в совокупности привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить Трампа было невозможно. Отсюда и такой результат», – акцентировал он. По мнению собеседника, предварительные итоги также свидетельствуют о том, что выборы 2020-го были украдены. «Не бывает таких разворотов в условиях поляризации в Соединенных Штатах», – уточнил политолог.

    Отдельно американист коснулся выборов в Конгресс. Те сенаторы, которые поставили на Трампа, выступили успешнее, чем те, кто дистанцировался, заметил он. «Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, Демократическая партия перегруппируется и попытается оспорить победу республиканца. Правда, пока среди демократов раздрай и траур», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 11.30 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    На этом фоне Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    6 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    МВД предупредило о возрождении перед Новым годом схемы «Мамонт» у мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мошенническая схема «Мамонт» вновь набирает популярность среди злоумышленников, она связана с использованием фейковых приложений для кражи данных банковских карт, предупредили в МВД.

    Впервые она стала массово применяться летом 2019 года. Суть классической схемы заключается в том, что мошенники похищают деньги и данные банковских карт под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    В новом варианте схемы мошенники предлагают установить мобильное приложение якобы для безопасной сделки. По данным ведомства, приложение содержит шпионскую программу, способную перехватывать данные банковской карты и SMS-коды, что позволяет преступникам красть деньги со счетов.

    Это оживление схемы связано с началом новогоднего шопинга, когда граждане чаще совершают покупки онлайн. МВД настоятельно рекомендует пользователям быть бдительными и не устанавливать подозрительные приложения, особенно в период активных распродаж.

    Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупреждал, что в следующем году у кибермошенников в тренде будет использование дипфейков и манипуляции доверием. Также он указывал, что в 2023 году утечки персональных данных россиян достигли своего пика, основной причиной стали интернет-магазины и медицинские учреждения.

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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 10:38 • Новости дня
    Трамп объявил о победе на выборах президента США

    Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США и пообещал «золотую эпоху»

    Трамп объявил о победе на выборах президента США
    @ Rick Bowmer/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    По его словам, достигнутый результат стал «политической победой, которую прежде не знала история США», передает РИА «Новости».

    Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Он также сообщил, что на этих выборах планирует набрать более 315 голосов выборщиков, что обеспечит ему однозначную победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 11:26 • Новости дня
    В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении

    Гражданин Армении Армен Балян задержан в Домодедово за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово, передает ТАСС. Балян участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Известно, что он был задержан при попытке проникновения на территорию России.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Баляна. В ходе допроса он признал вину и дал исчерпывающие показания. Балян подтвердил ранее установленные следствием факты своего участия в вооруженном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ. Тайваньский спецназовец У Чжунда, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в ДНР во время ночной операции у Авдеевки. Шведский наемник, воевавший на стороне Украины против России, был ликвидирован в бою.

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    6 ноября 2024, 11:03 • Новости дня
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США, если будет избран.

    Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска супергением, передает ТАСС.

    Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отметил уникальность и особенность Маска, подчеркнув, что подобных людей, обладающих выдающимися способностями, в США немного.

    Трамп заявил, что он планирует предложить Илону Маску возглавить комиссию, которая займется аудитом и реформированием федерального правительства. Основной задачей комиссии станет устранение мошенничества и неэффективности.

    Илон Маск выразил готовность принять предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе на выборах президента США, команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой, подчеркнув важность этого события для всего мира.

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    6 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США

    Захарова: Побеждают живущие любовью к стране

    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Победа зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала победу Трампа в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что истинные победители – это те, кто «живут любовью к своей родине, а не ненавистью к другим странам».

    Ранее Захарова назвала избирательную систему США «архаикой из нерешенных проблем».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп стал победителем на президентских выборах в США, отметив, что «социализм» в Америке стал негативным термином.

    Напомним, по данным СМИ Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    Команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов.

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