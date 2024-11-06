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Глава Духовного собрания мусульман заявил о навязывании мусульманкам неэстетичной одежды
На протяжении более тысячи лет мусульмане живут на территории современной России, и национальная одежда соответствует нормам исламского права, в отличие от навязываемых сейчас мусульманкам малоэстетичных серых и черных образов у женщин, заявил муфтий, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на открытии в Совфеде этнографической выставки «Традиционные женские образы России».
«На протяжении более тысячи лет мусульмане живут на территории Российской Федерации, и наша страна изначально складывалась как многонациональная многорелигиозная, и у каждого народа есть своя индивидуальность, она проявляется и в искусстве, и в литературе, и в архитектуре, и в том числе в национальных одеждах. Это замечательно и очень красиво. Очень важно сохранять нашу самобытность, наши традиции, духовные ценности и вместе с ними и такое замечательное направление, как женская одежда», – сказал муфтий.
«Есть попытки политизировать и в каком-то смысле нам навязать другой образ по теме и национальной религиозной одежды, но одежды наших народов, мусульманских народов, они полностью соответствуют нормам исламского права, и нам бы сохранить свою культуру, которая соответствует исламским традициям, а не навязанные серые и черные, не совсем даже эстетические в наших условиях образы у женщин. Женщина для нас – это бриллиант, мы должны ее беречь и одевать в самое красивое и достойное», – отметил Крганов.
Председатель правления фонда «Круг добра», член ОП РФ, протоиерей Александр Ткаченко, в свою очередь, подчеркнул, что женщина в России всегда занимала особенное место, и костюмы подчеркивали ее духовное содержание. «Костюмы всегда были украшением, они подчеркивали лик и духовное содержание женщины. Именно она учила своим ликом детей любви, а мужчин ради этой любви созидать дом и защищать их. Вот это основная ценность, которая традиционно всегда была присуща нашей стране и именно ее нужно сохранять», – заявил протоирей.
Напомним, масштабная этнографическая выставка, приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Совете Федерации. Здесь представлены традиционные женские костюмы из разных уголков страны. На выставке демонстрируются археологические находки, архивные фотографии и реконструкции женских народных костюмов разных народов России. Выставка представляет уникальный «женский культурный код» восточнославянских, тюркских, финно-угорских, самодийских, монгольских и кавказских народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Ранее председатель Совета при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев подчеркнул, что традиция укутывания женщин в темные одежды чужда российской культуре.