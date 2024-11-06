Шадаев: Минцифры, ЦБ и правоохранители создали меры против мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

«Минцифры подготовлен совместно с правоохранительными органами и Банком России комплекс мер по снижению и предупреждению случаев кибермошенничества», – цитирует Шадаева ТАСС.

Этот комплекс мер может быть представлен на рассмотрение правительства до конца года.

Шадаев подчеркнул важность экономических мер для предотвращения утечек персональных данных. Он сообщил, что количество утечек в настоящее время превышает все допустимые пределы. Министр подчеркнул необходимость введения оборотных штрафов для бизнеса, чтобы повысить финансовую ответственность за сохранность данных.

Ранее ЦБ сообщал, что с начала года банки остановили 30 млн попыток мошенников списать средства.

В МВД указывали, что телефонные мошенники почти полностью перешли на использование мессенджеров для обмана граждан.