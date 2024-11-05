Богословская: Трансгендеры должны снижать тестостерон или соревноваться с мужчинами

Комментатор Богословская призвала спортсменок устроить бунт против трансгендеров

Tекст: Татьяна Косолапова

В ходе проверок в больницах Алжира и Франции выявили, что олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф обладает признаками мужского организма. Медицинские тесты показали, что в том числе у спортсменки мужской кариотип XY и уровень тестостерона, характерный для мужчин.



«Конечно, все было предельно очевидно еще по ходу самих Олимпийских игр. Но спорт уже давно сталкивался с такими проблемами. Мне прежде всего вспоминается случай в легкой атлетике, который произошел в 2009 году на чемпионате мира, когда в соревнованиях участвовала Кастер Семеня. А в 2012 и 2016 годах на Олимпийских играх она завоевала золото. Я всегда удивлялась, как девчонки, которые бегают с ней, не поднимают бунт – ведь они тренируются годами, а тут откуда не возьмись появляется особа мужского пола в женском забеге, все выигрывает и уходит», – говорит Богословская.

Она подчеркивает, что у общественности всегда возникали вопросы по поводу гендерной принадлежности Семени. Исключительные успехи спортсменки побудили Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) провести расследование о настоящей половой принадлежности Кастер Семени. Гендерные тесты показали отсутствие матки и яичников, а также высокий уровень мужских гормонов. Спортсменка родилась с гиперандрогенным синдромом, то есть в ее репродуктивной системе есть мужские черты. Один из побочных эффектов – высокий уровень тестостерона.

В 2019 году олимпийскую чемпионку обязали снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях. По словам собеседницы, после данного требования рекордные успехи в легкой атлетике у Семени закончились.

«Чтобы подобные истории, как в легкой атлетике или как на этой Олимпиаде больше не повторялись, спортсменкам надо поднимать бунт. Потому что действительно существует три или четыре вида спорта, где узаконено, что если уровень тестостерона выше женских норм, то человек может участвовать только в мужской части программы. Все остальное – дурацкие политические игры», – считает комментатор.

Она подчеркивает, что не ограничивает трансгендеров в участии, однако до тех пор, пока для них нет индивидуальных соревнований, считает необходимым обязать их либо снижать уровень тестостерона, либо соревноваться с мужчинами. Такое решение, по ее словам, должны требовать главы этих видов спорта.

«Конечно, должна возмущаться и общественность. Как же так, на Олимпиаде были избитые девчонки. Итальянка вышла на ринг, а против нее фактически мужчина в лице Хелиф. Этой медали, конечно, ее надо лишить: организовать скандал со всеми подтверждениями, чтобы никому не повадно было. Они играют в эти игры нетолерантно по отношению к женщинам, которые всю жизнь бились, кровью и потом зарабатывали себе эти награды», – рассуждает Богословская.

Также она отмечает, что в истории еще не было ни одного прецедента, чтобы человек, рожденный с женским набором хромосом, но почувствовавший себя мужчиной, перешел в спортивные соревнования среди мужчин. Однако обратное в спорте наблюдается уже на протяжении многих лет.

Напомним, алжирская и тайваньская боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин в 2023 году не прошли гендерное тестирование на чемпионате мира в Нью-Дели, но несмотря на это были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже. Там алжирскому трансгендеру удалось завоевать золотую медаль, победив действующую на тот момент чемпионку мира из Китая Ян Лю.

При этом участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с Хелиф. Позже президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о решении наградить спортсменок, которые были вынуждены выйти на ринг против соперниц-трансгендеров Хелиф и Юйтин.