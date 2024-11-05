Путин: Россия не стремится к конфронтации с другими странами

Tекст: Дарья Григоренко

«Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает», – отметил президент, обращаясь к послам из недружественных стран, в том числе из восьми государств Евросоюза, передает ТАСС.

Путин также подчеркнул, что история отношений стран с Россией «наполнена примерами обоюдовыгодного партнерства и взаимообогащающих культурных обменов», а также «совместной работы по поиску решения острых международных и региональных проблем».

Кроме того, глава государства пожелал дипломатам успехов в их миссии и выразил надежду, что пребывание в России оставит у них благоприятные впечатления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы по встрече с главами Содружества Независимых Государств не изменились.

Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.