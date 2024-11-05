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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    13 комментариев
    5 ноября 2024, 00:11 • Новости дня

    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО

    Глава Минобороны заявил о высоком профессионализме и героизме военных разведчиков

    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Военные разведчики проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения своих задач в зоне специальной военной операции, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов накануне Дня военного разведчика.

     «Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. <…> И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», – приводит ТАСС слова Белоусова.

    Напомним, 2 ноября глава Минобороны назвал действия освободивших Кураховку бойцов образцом храбрости. До этого он поздравил с освобождением поселка Кругляковка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 08:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении 11,8 тыс солдат ВСУ на рубежах ЛНР

    Российские военные уничтожили 11,8 тыс солдат ВСУ и наемников в ЛНР за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за неделю уничтожили 11,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, отражая 45 контратак украинской армии и нанося значительные потери в технике и вооружении.

    Российские военнослужащие за минувшую неделю уничтожили 11,8 тыс. украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за этот же период было отражено 45 контратак ВСУ.

    Марочко уточнил, что операции проводились в Харьковской области и на территориях Луганской и Донецкой народных республик. С 26 октября по 1 ноября 2024 года группировки «Запад» и «Юг» отбили атаки противника, добавив, что потери увеличились на 510 солдат по сравнению с предыдущей неделей.

    Кроме того, российские силы уничтожили 196 единиц автомобильной техники, 89 бронемашин, 5 танков и 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Были также повреждены 96 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 30 полевых складов с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Запад» продвинулись в направлении села Терны под Кременной заявляли в Минобороны России. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины частично потеряли контроль под Кременной в результате действий российских подразделений.

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    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


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    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны утверждают, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

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    4 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Аналитик предсказал прекращение военной помощи Украине в 2025 году

    Турецкий аналитик спрогнозировал прекращение военной помощи Украине Западом в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Аналитик Серхат Латифоглу заявил о высокой вероятности прекращения военной помощи Западом Украине в 2025 году, что может привести к актуализации мирных переговоров в следующем году.

    Как сообщает РИА «Новости», турецкий аналитик Серхат Латифоглу выразил мнение, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика.

    Он отметил, что это может привести к актуализации мирных переговоров в первом полугодии следующего года. Аналитик подчеркнул, что ситуация на поле боя не меняется в пользу Запада, несмотря на поставки вооружений и участие обученных наемников.

    Россия критикует поставки вооружений Украине, видя в этом прямое вовлечение НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров в Великобритании, Германии и других странах.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что цель операции – защита людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО, но безуспешно. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, но переговоры были признаны невозможными после нападения ВСУ на Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, реагируя на заявление Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине была четко обозначена президентом Путиным.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

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    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

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    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о десяти тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США утверждает о возможном участии десяти тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о десяти тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тысяч военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

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    4 ноября 2024, 02:46 • Новости дня
    Совфед определил размер пособий по родам на 2025 год

    Максимальные пособия по родам в 2025 году достигнут 1,1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 1,1 млн рублей при многоплодной беременности, а также будет предоставляться отпуск продолжительностью до 194 дней.

    Как сообщает РИА «Новости», сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составит 794 тыс. рублей, при осложненных родах – 885 тыс. рублей, а при многоплодной беременности – 1,1 млн рублей. Этим женщинам будет предоставляться отпуск на срок до 194 дней.

    Епифанова пояснила, что размер пособия зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России за расчетный период, который составляет два предыдущих календарных года.

    Женщины, находившиеся в декрете или ухаживавшие за детьми до полутора лет, могут изменить расчетный период, обратившись в Соцфонд.

    Минимальное пособие по беременности и родам также варьируется в зависимости от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 рублей, что определяет минимальные выплаты: 103 285 рублей при одноплодной беременности, 115 089 рублей при осложненных родах и 143 123 рубля при многоплодной беременности.

    Для получения пособия необходимо оформить листок нетрудоспособности в женской консультации на 30-й неделе беременности, после чего Соцфонд автоматически назначит выплату после регистрации электронного листка в базе. Выплаты поступают в течение десяти дней после оформления отпуска у работодателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России запланируют повышение детских выплат, включая материнский капитал и другие пособия, в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионах.

    Единое пособие на детей объединит несколько ранее существовавших выплат и упростит процесс получения помощи для семей, нуждающихся в поддержке. В 2026 году максимальная выплата по больничному составит 6,8 тыс. рублей в день, что предполагает стаж от восьми лет и зарплату от 233 тыс. рублей в месяц.

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    4 ноября 2024, 02:38 • Новости дня
    Татнефть подала иск к Туполеву на 5,6 млрд рублей

    Татнефть предъявила иск к Туполеву и Казанскому авиационному заводу

    Tекст: Денис Тельманов

    Татнефть обратилась в суд с иском к Туполеву и Казанскому авиационному заводу на сумму 5,6 млрд рублей, что следует из данных Арбитражного суда Татарстана.

    Как передает ТАСС, компания Татнефть подала иск к АО Туполев на сумму 5,6 млрд рублей. В картотеке дел Арбитражного суда Татарстана истцом значится ПАО Татнефть имени В. Д. Шашина, среди ответчиков указаны Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал Туполев в Казани, а также московское АО Туполев.

    Татнефть является крупной компанией, специализирующейся на нефтегазодобыче и нефтепереработке. В свою очередь, Туполев занимается проектированием, производством и послепродажным обслуживанием ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за закупку западных самолетов, подчеркивая необходимость увеличения производства отечественных.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиапроизводители должны учитывать пожелания пассажиров и их требования к сервису при производстве самолетов.

    Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания планирует увеличить пассажиропоток на 11% в 2023 году, что соответствует 45,2 млн пассажиров.

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    4 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Посол России в Лондоне заявил о завершении СВО достижением целей Москвы

    Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и отметил, что Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.

    Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

    Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

    Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

    Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».

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    4 ноября 2024, 08:30 • Новости дня
    Россия и Индонезия начали первые совместные учения ВМС

    Россия и Индонезия приступили к первым совместным учениям ВМС в Сурабае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения «Орруда-2024» в Сурабае и Яванском море, подтверждая крепкие дружеские связи между моряками двух стран и активизируя военно-морское сотрудничество.

    ВМС России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям «Орруда-2024» в индонезийском городе Сурабая, сообщает РИА «Новости». Учения начались 4 ноября и продлятся до 8 ноября, охватывая базовый и морской этапы, которые состоятся в Сурабае и Яванском море соответственно.

    В торжественной церемонии открытия учений приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев. В ходе церемонии стороны обменялись памятными подарками, включая сувениры, посвященные истории ВМС России, и российский шоколад.

    Российский посол в Индонезии Сергей Толченов подчеркнул, что военное сотрудничество является естественной частью межгосударственных связей, и выразил радость по поводу глубоких и искренних отношений между военно-морскими силами обеих стран. «А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», – отметил он.

    Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил визит в порт Танджунг Перак в Сурабае. В состав отряда вошли корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Индонезия выразила интерес к участию в проекте разработки нового военно-транспортного самолета на базе российского Ил-276, а позже в феврале Россия и Индонезия согласовали сроки поставок Индонезии нескольких тысяч железнодорожных вагонов из России до 2025 года.

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    4 ноября 2024, 05:24 • Новости дня
    Фигуранты дела о взятке в Махачкале не признали вину

    Обвиняемые в посредничестве при взятке замглавы МВД Махачкалы отвергли обвинения

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое обвиняемых в посредничестве при получении взятки замначальником полиции Махачкалы Казбеком Мурзаевым не признали вину, несмотря на предъявленные им обвинения в особо крупной взятке.

    Как передает ТАСС, фигуранты дела о взятке в Махачкале, Гаджалиев Ф. Р. и Аллахкулиев, заявили об отказе признать вину в суде. Обоим инкриминируют посредничество в получении особо крупной взятки, что квалифицируется по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

    Уголовное дело против заместителя начальника полиции Махачкалы Казбека Мурзаева было возбуждено летом этого года. В июле Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в получении 13 млн рублей, а также в связи с обнаружением 4,5 г гашиша в его кабинете.

    Следствие полагает, что деньги Мурзаев получил от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». Взамен предполагалось, что он закроет глаза на перегруз судов и иные нарушения.

    Следствие и арест фигурантов продлены до конца ноября. Это связано с высокой сложностью дела и необходимостью проведения дополнительных следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы арестовал замначальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России Казбека Мурзаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

    Также военный суд арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева за аналогичное преступление. Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителя подведомственной службы Минтранса России в Тульской области, который подозревается в получении взяток на сумму более 74 млн рублей за покровительство коммерческой организации.

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    4 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Мартиндейл сообщил о падении боевого духа украинских боевиков

    Американец Мартиндейл сообщил об утрате боевого духа украинскими боевиками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что боевой дух украинских боевиков значительно упал, они напуганы и считают, что нет веских причин продолжать воевать, предпочитая вернуться домой.

    Американец Дэниэл Мартиндейл, ранее поддерживавший Вооруженные силы России и передававший информацию о целях на подконтрольной ВСУ территории, заявил, что боевой дух украинских боевиков заметно ослаб, сообщает РИА «Новости». Мартиндейл отметил, что украинские военные напуганы и не видят веских причин продолжать борьбу. Он подчеркнул, что многие из них просто хотят вернуться домой и не имеют мотивации для дальнейшей службы.

    В своем интервью Мартиндейл отметил, что в последние дни пребывания на территории, контролируемой Украиной, он не встречал солдат из националистических батальонов. Вместо этого он видел только бойцов территориальной обороны, которые потеряли боевой дух. В то время как некоторые украинские бойцы все еще придерживаются идеи победы над Россией, чтобы не допустить возрождения Советского Союза, Мартиндейл утверждает, что их моральный дух существенно снизился по сравнению с прошлым годом.

    По словам Мартиндейла, даже те, кто все еще верит в необходимость победы над Россией, находятся в заблуждении. Однако, несмотря на их убеждения, он не считает, что их моральный дух соответствует уровню, который был у них год назад. Таким образом, по мнению американца, внутренняя мотивация украинских сил значительно ослабла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Дэниэл Мартиндейл, который ранее сотрудничал с Вооруженными силами России, надеется после окончания специальной военной операции заняться фермерством и завести семью в России, а также он рассказал о своих методах конспирации, используемых при работе с российскими военными.

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