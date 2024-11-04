Врио Ростовской области Слюсарь назвал регион инфраструктурным хабом

Малькевич: День народного единства – это символ борьбы за право быть Россией

Tекст: Олег Исайченко

«Сегодня в России отмечается День народного единства! Россия – великая держава, страна с богатой историей, вековыми духовными и культурными традициями», – напомнил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате.

«Столетиями на территории нашей страны в мире и согласии проживают более 190 народов. Такая многонациональность сформировала особый русский характер, который объединяет нас сегодня, когда идет борьба за жизнь, суверенитет и независимость нашей страны, за право быть и оставаться Россией», – указал он.

«За более чем тысячелетнюю историю на долю многонационального российского народа выпало немало испытаний, но во все времена благодаря народному единству Россия при малейшей угрозе из вне становилась только сильнее, находила силы для возрождения и развития», – добавил спикер.

«И сейчас, как и много веков назад, всех нас связывает общая цель – сохранить Россию сильной, способной отстаивать свои интересы, устои, духовные, моральные и культурные ценности», – подчеркнул собеседник.

«История доказала, что вместе мы можем пройти любые испытания. Уверен, что каждый из нас чувствует ответственность за настоящее и будущее России. И наша задача – сообща трудиться во имя ее развития и процветания», – отметил он.

«Православные сегодня отмечают еще один праздник – день Казанской иконы Божией Матери – одной из самых любимых и почитаемых на Руси. Ее прекрасный лик примиряет враждующих, защищает правых, помогает обрести веру и любовь. С праздником, друзья! Мира и добра! Храни, Господь, нас и нашу страну!», – резюмировал Малькевич.

1 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбили войска Речи Посполитой из Китай-города и вынудили их отступить в Кремль. Князь Пожарский вошли в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.

Два дня спустя поляки отворили кремлевские ворота, выходящие на Неглинную; прежде всего, выпустили русских людей, бояр, дворян, купцов, сидевших в осаде. Пожарский и Минин проводили русских в свой земский стан.

4 ноября все кремлевские ворота были настежь отворены. Русские войска вошли в Кремль, предварительно состоялось шествие крестного хода, впереди которого шел архимандрит Дионисий, а из Кремля вышел к нему навстречу элассонский архиепископ, грек Арсений с Владимирскою Богородицею в руках. Поляки побросали оружие. Их погнали в русский стан.

В 2004 году Госдума проголосовала за то, чтобы сделать 4 ноября праздничным днем – Днем народного единства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, единство – главный фактор победы России.