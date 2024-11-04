Стало известно о дате выборов губернатора Ростовской области

Tекст: Ольга Иванова

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в запланированную дату, 14 сентября 2025 года, как передает РИА «Новости». Это подтвердили в пресс-службе регионального избиркома, подчеркнув, что никаких изменений в планах проведения выборов не предвидится.

«Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025 года в Единый день голосования», – заявили в пресс-службе.

Таким образом, выборы состоятся в общефедеральный Единый день голосования, когда по всей стране также проходят региональные и местные выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области, объявил об отставке и переходе на другую должность.