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Стало известно о дате выборов губернатора Ростовской области
Выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября 2025 года, как и планировалось, в Единый день голосования, без каких-либо изменений в расписании.
Выборы губернатора Ростовской области пройдут в запланированную дату, 14 сентября 2025 года, как передает РИА «Новости». Это подтвердили в пресс-службе регионального избиркома, подчеркнув, что никаких изменений в планах проведения выборов не предвидится.
«Выборы губернатора Ростовской области пройдут без изменений, 14 сентября 2025 года в Единый день голосования», – заявили в пресс-службе.
Таким образом, выборы состоятся в общефедеральный Единый день голосования, когда по всей стране также проходят региональные и местные выборы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области, объявил об отставке и переходе на другую должность.