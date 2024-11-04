4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.2 комментария
Лавров на симпозиуме «Создавая будущее» предложил обсудить прозрение Запада
Сергей Лавров предложил участникам симпозиума рассмотреть прозрение Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил участникам Международного симпозиума «Создавая будущее» обсудить вопрос о том, когда Запад осознает вред своих неоколониальных подходов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил участникам Международного симпозиума обсудить перспективы изменения позиции Запада, передает Telegram-канал Национального центра «Россия». Он выразил надежду на то, что Запад в какой-то момент «одумается» и поймет негативные последствия своих неоколониальных подходов. Лавров подчеркнул, что высокомерие разрушает репутацию Запада, что, по его мнению, является интересной темой для обсуждения.
Симпозиум собрал представителей из 101 страны, включая ученых, футурологов, представителей власти и бизнеса, писателей-фантастов, исследователей и прогнозистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность суверенного мировоззрения и национальной культуры для определения будущего страны.