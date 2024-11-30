30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.0 комментариев
В офисах «Яндекс Такси» в Киргизии прошли обыски
Против «Яндекс Такси» в Киргизии возбудили дело об уклонении от налогов
В Киргизии в офисах компании «Яндекс Такси» провели обыски из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии.
Согласно заявлению пресс-службы Киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) обыски проводились в офисах ОсОО «Яндекс Такси Корп» и его партнеров. В ГКНБ сообщили, что компания необоснованно завышала процентные ставки для водителей, занимающихся частным извозом, что приводило к искусственному повышению стоимости услуг такси, передает «Интерфакс».
Компанию заподозрили в уклонении от налогов в особо крупном размере. Обыски были проведены в рамках возбужденного уголовного дела.
Ранее в сентябре клиенты «Яндекс.Такси» в России столкнулись с проблемой, когда произошли лишние списания за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя.
В Госдуме попросили проверить «Яндекс.Такси» за запрет флага России.