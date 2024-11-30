В офисах «Яндекс Такси» в Киргизии прошли обыски

Против «Яндекс Такси» в Киргизии возбудили дело об уклонении от налогов

Tекст: Вера Басилая

Согласно заявлению пресс-службы Киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) обыски проводились в офисах ОсОО «Яндекс Такси Корп» и его партнеров. В ГКНБ сообщили, что компания необоснованно завышала процентные ставки для водителей, занимающихся частным извозом, что приводило к искусственному повышению стоимости услуг такси, передает «Интерфакс».

Компанию заподозрили в уклонении от налогов в особо крупном размере. Обыски были проведены в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее в сентябре клиенты «Яндекс.Такси» в России столкнулись с проблемой, когда произошли лишние списания за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя.

В Госдуме попросили проверить «Яндекс.Такси» за запрет флага России.