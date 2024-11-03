ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Кроме того подразделения группировки отразили три контратаки противника в направлении Малой Локни, Новоивановки и Плехово. ВСУ при этом потеряли убитыми и ранеными до 30 человек, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й бригады спецназначения, 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Александрии, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Казачьей Локни, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Махновки, Мелового, Нижнего Клина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Старой Сорочины и Плехово.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 1-й бригады спецназначения, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 103-й, 106-й, 129-й бригад тербороны ВСУ рядом с Андреевкой, Басовкой, Беловодами, Журавкой, Миропольем, Ободами, Павловкой и Хотенью, отчитались в Минобороны.

За последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, кроме того уничтожены также станция РЭБ и боевая машина пехоты.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29250 военнослужащих, 180 танков, 102 машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 бронемашины, 785 автомобилей, 255 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, десять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, в том числе 13 машин разграждения подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен. За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.