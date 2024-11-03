  • Новость часаРоссийские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию
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    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    12 комментариев
    3 ноября 2024, 13:31 • Новости дня

    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Леонидово, Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, сообщили в Минобороны.

    Кроме того подразделения группировки отразили три контратаки противника в направлении Малой Локни, Новоивановки и Плехово. ВСУ при этом потеряли убитыми и ранеными до 30 человек, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й бригады спецназначения, 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Александрии, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Казачьей Локни, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Махновки, Мелового, Нижнего Клина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Старой Сорочины и Плехово.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 1-й бригады спецназначения, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 103-й, 106-й, 129-й бригад тербороны ВСУ рядом с Андреевкой, Басовкой, Беловодами, Журавкой, Миропольем, Ободами, Павловкой и Хотенью, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, кроме того уничтожены также станция РЭБ и боевая машина пехоты.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29250 военнослужащих, 180 танков, 102 машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 бронемашины, 785 автомобилей, 255 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, десять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, в том числе 13 машин разграждения подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен. За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.

    2 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили в ГВСУ СК России.

    Поводом для открытия уголовного дела стала фотография в социальных сетях, на которой изображены пленные российские военнослужащие без признаков жизни, передает РИА «Новости». На фотографии у одного из погибших руки связаны за спиной. Это может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не в результате боевых действий, а уже находясь в плену у украинских боевиков, сообщили в СКР.

    Временно исполняющий обязанности заместителя председателя СК России Константин Корпусов поручил следственному управлению ГВСУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Важной задачей расследования является установление точного места, где была сделана фотография, фиксация всех доказательств совершенных преступлений и выявление лиц, причастных к гибели военнослужащих.

    Ранее сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области. The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    3 ноября 2024, 07:59 • Новости дня
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Die Zeit пишет, что на уровне политических советников прошел ряд встреч, в рамках которых Россия и Украина якобы обсуждают возможные взаимные уступки.

    В частности, по версии Die Zeit, рассматривается возможность отказа от атак на объекты энергетической инфраструктуры, вопросы обмена пленными и возвращения детей, передает RT.

    Кроме того, на встречах обсуждалось возобновление зерновой сделки, заявило издание. Отдельным пунктом, как сообщает немецкая газета, якобы обсуждалась и дальнейшая судьба Крыма, пишет «Московский комсомолец».

    В материале сообщается о встречах в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах, где состоялись мероприятия с участием стран G7 и Китая.

    Авторы статьи выразили уверенность в том, что сегодня вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

    «Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», – приводит ИА «Регнум» текст материала.

    Напомним, Financial Times со ссылкой на украинского дипломата заявляла, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

    По информации Washington Post, Россия и Украина прежде уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не проводили тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    2 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет

    Глава «Спецтехноэкспорт» Украины сообщил о запуске производства баллистических и крылатых ракет на Украине в 2025 году

    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, как сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров, отметив успешные летные испытания.

    Украина планирует наладить производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    «Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», – сказал Петров.

    Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства. Несмотря на отсутствие уточнений о классе дальности этой ракеты, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что дальность ее полета составляет 600-700 километров. Эти разработки свидетельствуют о намерениях Украины укрепить свои оборонные возможности в области дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным целям в России. Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта, несмотря на критические оценки западной прессы, включая The New York Times, которая увязывает территориальные потери Украины с этим шагом. США будут противодействовать попыткам Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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    3 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Россия решила применять списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне СВО

    Российские специалисты испытали технологию передачи данных в зоне СВО через списанные спутники НАТО

    Россия решила применять списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне СВО
    @ nato.int

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты провели успешные испытания технологии передачи данных через списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне спецоперации, несмотря на активные средства радиоэлектронной борьбы.

    Российские специалисты ведут успешные испытания технологии использования списанных спутников НАТО, сообщает ТАСС. Новая разработка предназначена для обеспечения спутниковой связи в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты отметили, что проект позволяет получать телеметрическую информацию, используя переиспользованные спутники НАТО, и фиксируется успешное прохождение через канал связи.

    По словам источника в российском оборонно-промышленном комплексе, радиолюбители уже применяют списанные спутники для обмена голосовыми сообщениями. Российские специалисты придумали, как использовать этот канал для цифрового общения, кодируя информацию в виде звуковых сигналов, аналогично технологии модемов dial-up. Это позволяет передавать цифровую телеметрию через спутники вероятного противника.

    В настоящее время разработка ориентирована на применение в зоне спецоперации, где средства РЭБ глушат обычную наземную связь. Однако направленная спутниковая антенна защищена от воздействия РЭБ, что упрощает использование связи для российских военнослужащих. Потенциально данная технология может применяться и в других сферах, например, в агротехнологическом комплексе по всей России.

    Ранее сообщалось, что российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink. Американский бизнесмен Илон Маск объявил о значительном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи.

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    2 ноября 2024, 21:40 • Новости дня
    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»

    Украинский волонтер призвала мобилизовать женщин на Украине

    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине необходима для выживания страны.

    Мобилизация женщин является непопулярным решением, но Украине необходимо принимать меры для выживания общества, сказала Берлинская, сообщает издание «Страна». «Нам понадобится выбирать решения, чтобы наше племя выжило», – подчеркнула Берлинская.

    Также она высказалась о важности подготовки детей к возможным вооруженным конфликтам. «Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали», – добавила она.

    Ранее украинское министерство обороны объявило о начале использования инвалидов и женщин для разминирования территорий с целью обеспечения «равного доступа» к работе.

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    2 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о наступлении российской армии, по его оценке, это одно из самых интенсивных продвижений с начала конфликта.

    «Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», – сказал Сырский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Во время встречи с делегацией вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что интенсивность боевых действий требует значительных усилий со стороны украинских сил для поддержания обороноспособности.

    Глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой в рядах ВСУ. Депутат Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что в зоне специальной военной операции произошел перелом.

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    2 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Депутат Швыткин сообщил о переломе в конфликте на Украине

    Депутат Швыткин сообщил о наращивании наступления ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции произошел перелом, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

    Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское, сказал Швыткин «Ленте.ру».

    Каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение. Он уточнил, что каждый такой пункт является укрепленным опорным пунктом и освобождение его способствует безопасности населения.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск.

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    3 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ

    Уполномоченный Рады Лубинец попросил Москалькову передать списки украинских военнопленных

    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    «Хочу получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лубинец заверил, что Киев «всегда готов принимать все списки» украинских граждан и проводить обмены военнопленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

    Так, в числе исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь». Кроме того, Захарова назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате активного наступления освободили Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировкой нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 93-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны около Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены десять контратак формирований 49-го и 425-го штурмовых батальонов, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник в итоге потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины, 17-й танковой, 47-й механизированной бригадам ВСУ, и иностранным наемникам возле Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ превысили 30 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

    Кроме того подразделения группировки  «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с  Петропавловкой, Голубовкой, Першотравневым, Купянском Харьковской области и Тернами ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 460 военнослужащих, машину пехоты, американскую 155 мм гаубицу М198 и британское 105 мм орудие L-119. Уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. А днем ранее сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР.

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    2 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России

    Дэниэл Мартиндейл после СВО хочет заняться фермерством и создать семью в России

    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Дэниэл Мартиндейл, сотрудничавший с ВС РФ, надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания специальной военной операции.

    Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам Российской Федерации, заявил о своих планах на будущее, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он выразил желание после завершения специальной военной операции заняться фермерским делом и создать семью в России. Мартиндейл также не исключает возможность производства фермерского хозяйственного оборудования как для внутреннего, так и международного рынка.

    Согласно информации из силовых структур, Мартиндейл был эвакуирован с контролируемой Вооруженными силами Украины территории. Он находился на Украине с февраля 2022 года и на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Эти данные многократно использовались для нанесения ударов по технике и личному составу ВСУ.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что Мартиндейл оказал значительное влияние на подготовку штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Его усилия были признаны ключевыми для успешного выполнения военных задач в этом районе.

    На своей первой пресс-конференции в Москве, прошедшей в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», Мартиндейл подробно рассказал о своих намерениях и видении будущего в России после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл заявил, что события вокруг Украины являются попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал Вооруженным силам России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы.

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    2 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» Алиев внесен в список террористов
    Экс-футболист «Локомотива» Алиев внесен в список террористов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший игрок московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» Александр Алиев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Ведомство обновило перечень террористов и экстремистов Алиевым Александром Александровичем, родившимся 3 февраля 1985 года в Хабаровске, передает РИА «Новости».

    Следствие полагает, что не позднее 30 августа Алиев разместил видео с призывами к террористической деятельности в Курской области.

    Алиев завершил свою игровую карьеру, проведя 28 матчей за национальную сборную Украины.

    В октябре Алиева внесли в базу розыска МВД России из-за подозрений в призывах к террористической деятельности. В ГСУ СК по Москве поясняли, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах

    Протоиерей Тимофеев сообщил о сотнях жертвоприношений в украинских батальонах

    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    @ Nazar Furyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений в украинских неонацистских батальонах, сообщил служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев.

    Тимофеев рассказал о случаях человеческих жертвоприношений в украинских нацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями, запрещены в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на захваченных территориях, в том числе Курской области, зафиксированы сотни таких случаев.

    «Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», – заявил Тимофеев.

    Он выразил надежду, что все эти факты будут использованы в судебных процессах, и подчеркнул, что в основе этих действий лежат языческие верования.

    Тимофеев добавил, что в ВСУ демонстративный культ силы и героизма оборачивается жестокостью и убийствами. Он считает, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее – это русская христианская традиция, в то время как принесение в жертву других – это проявление язычества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее священнослужитель рассказал, что среди украинских боевиков есть сатанисты.

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    2 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Рогов сообщил о частичном окружении Курахово в ДНР российскими войсками

    Российские войска охватили Курахово с трех сторон в ДНР

    Рогов сообщил о частичном окружении Курахово в ДНР российскими войсками
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска обхватывают город Курахово в западной части ДНР с трех сторон, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска почти полностью окружили Курахово в западной части ДНР, захватив позиции с востока, юга и продвинувшись на север в поселок Новодмитровка, расположенный около восьми километров от города, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в пригороды Курахово, а также освободили Кураховку в ДНР. Ранее военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово.

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    3 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, а также цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 47 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотников, 585 ЗРК, 19031 танк и других бронемашин, 1484 боевые машины РСЗО, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

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    3 ноября 2024, 07:40 • Новости дня
    Российский «Бук-М1» одной ракетой уничтожил весь пакет снарядов РСЗО «Град» ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе освобождения Угледара российский ЗРК «Бук-М1» уничтожил весь пакет из примерно 12 снарядов РСЗО «Град», выпущенных вооруженными силами Украины, сообщил заместитель командира зенитной батареи с позывным Тайга.

    «Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», – приводит слова военного ТАСС.

    Он сообщил, что «Бук-М1» активно используется против украинских БПЛА, таких как «Лелека» и «Фурия». В Минобороны России сообщили, что расчет ЗРК группировки российских войск «Восток» сбил «десятки воздушных целей».

    Напомним, в начале октября Минобороны России официально объявило об освобождении Угледара от ВСУ.

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