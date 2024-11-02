Tекст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 250 человек, боевую бронированную машину, миномет и три автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» продолжила наступательные действия, она поразила бригады ВСУ в различных населенных пунктах, включая Дарьино и Леонидово. Была отражена и контратака украинских войск в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка. В результате этих боев ВСУ потеряли 30 человек убитыми и ранеными.

Армейская авиация и артиллерия Российской армии нанесли удары по позициям и технике ВСУ, сосредоточенным у Александрии и Зеленого Шляха. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также ударили по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

За время боевых действий на Курском направлении потери украинской армии составили более 29 тыс. военнослужащих, сотни единиц бронетехники, артиллерии и автомобилей. Среди уничтоженной техники числятся РСЗО HIMARS и MLRS, а также зенитные ракетные комплексы.

В прошлые сутки ВСУ на этом направлении потеряли свыше 250 человек, за сутки до этого – свыше 300 человек, днем ранее – свыше 350 человек.