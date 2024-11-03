Грузия увеличила импорт российского газа до рекордных значений

Импорт российского газа в Грузию за три квартала достиг 90,1 млн долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно данным грузинской статистической службы, стоимость импорта достигла 90,1 млн долларов, что является рекордным показателем с начала ведения статистики в 2009 году, передает РИА «Новости».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 6,5%. В сентябре текущего года закупки составили 589,8 тыс. долларов, что в 1,7 раза меньше по сравнению с августом, но на треть больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

В 2022 году Грузия импортировала российского газа на 110,3 млн долларов. Республика с 2020 года приобретает газ только у России и Азербайджана, ранее закупки также велись у Армении. В 2023 году импорт из Азербайджана составил 160,2 млн долларов, тогда как за весь прошлый год он равнялся 313,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила в 2024 году экспорт трубопроводного газа в Европу, достигнув объема в 26,52 млрд куб. м, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 15%.

Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Испанию в 2024 году по итогам первых девяти месяцев, обеспечив почти 22% от общего объема импорта этого топлива в страну.