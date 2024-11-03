Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.11 комментариев
Грузия увеличила импорт российского газа до рекордных значений
Импорт российского газа в Грузию за три квартала достиг 90,1 млн долларов
Объемы импорта природного газа из России в Грузию за первые три квартала 2023 года достигли рекордных 90,1 млн долларов, что на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным грузинской статистической службы, стоимость импорта достигла 90,1 млн долларов, что является рекордным показателем с начала ведения статистики в 2009 году, передает РИА «Новости».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 6,5%. В сентябре текущего года закупки составили 589,8 тыс. долларов, что в 1,7 раза меньше по сравнению с августом, но на треть больше по сравнению с сентябрем прошлого года.
В 2022 году Грузия импортировала российского газа на 110,3 млн долларов. Республика с 2020 года приобретает газ только у России и Азербайджана, ранее закупки также велись у Армении. В 2023 году импорт из Азербайджана составил 160,2 млн долларов, тогда как за весь прошлый год он равнялся 313,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Россия увеличила в 2024 году экспорт трубопроводного газа в Европу, достигнув объема в 26,52 млрд куб. м, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 15%.
Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Испанию в 2024 году по итогам первых девяти месяцев, обеспечив почти 22% от общего объема импорта этого топлива в страну.