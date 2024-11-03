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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    13 комментариев
    3 ноября 2024, 10:33 • Новости дня

    Грузия увеличила импорт российского газа до рекордных значений

    Импорт российского газа в Грузию за три квартала достиг 90,1 млн долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объемы импорта природного газа из России в Грузию за первые три квартала 2023 года достигли рекордных 90,1 млн долларов, что на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом.

    Согласно данным грузинской статистической службы, стоимость импорта достигла 90,1 млн долларов, что является рекордным показателем с начала ведения статистики в 2009 году, передает РИА «Новости».

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 6,5%. В сентябре текущего года закупки составили 589,8 тыс. долларов, что в 1,7 раза меньше по сравнению с августом, но на треть больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

    В 2022 году Грузия импортировала российского газа на 110,3 млн долларов. Республика с 2020 года приобретает газ только у России и Азербайджана, ранее закупки также велись у Армении. В 2023 году импорт из Азербайджана составил 160,2 млн долларов, тогда как за весь прошлый год он равнялся 313,5 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что Россия увеличила в 2024 году экспорт трубопроводного газа в Европу, достигнув объема в 26,52 млрд куб. м, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 15%.

    Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Испанию в 2024 году по итогам первых девяти месяцев, обеспечив почти 22% от общего объема импорта этого топлива в страну.

    1 ноября 2024, 12:49 • Новости дня
    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься наступлением России на своей родине, а не говорить о «победе России в Грузии» по итогам выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Россия продвигается вперед на Украине, а в это время, к сожалению, президент Украины говорит о победе России в Грузии», – заявил Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

    «Это у них (на Украине) Россия продвигается вперед», – заявил он.

    «Продвигается и продвигается (Россия на Украине), а ее президент говорит о «победе России в Грузии». Эти люди (обвиняющие Грузию) о чем вообще думают? Мы же видим это все!» – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

    Накануне вечером грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России».

    Коментарии (5)
    31 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созывает митинг протеста в понедельник в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге представитель «Коалиции перемен» Елена Хоштария заявила, что оппозиция добьется признания выборов нелегитимными и проведения нового голосования, для чего «фундаментально нужны уличные акции». По ее словам, «надо бороться против конституционного переворота, организованного нашим врагом – Россией». «Надо изгнать Россию из Грузии», – заявила она.

    Представитель коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе заявила о том, что на выборах «Грузинская мечта» победила потому, что их проводили «российские спецслужбы». «Российские спецслужбы украли у нас выборы», – сказала она.

    Тинатин Бокучава от саакашвилевского «Единого национального движения» в свою очередь сказала, что «прозападной оппозиции» «народ доверил управлять страной», поэтому «наша победа неизбежна». По ее словам, грузинскую оппозицию «поддерживает весь свободный мир», а «Грузинскую мечту» – такие страны, как Россия, Венесуэла и Никарагуа».

    Ранее «Грузинскую мечту» поздравили Венгрия, Азербайджан, Армения, Турция, Китай, а о признании ее победы названными Тинатин Бокучава странами говорит только сама оппозиция. Оппозиция продолжит консультации с президентом Саломе Зурабишвили по плану действий.

    На брифинге не было представителей еще одной оппозиционной партии, которая преодолела барьер в пять процентов, – «За Грузию». Ее представители заявляют, что полностью разделяют недовольство оппозиции.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии

    Хабек признал зависимость Германии от российского газа и китайского рынка

    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

    Как сообщает Газета.Ru, Хабек сравнил такую зависимость с употреблением наркотиков, подчеркнув, что Германия стала полагаться на дешевые энергоресурсы из России и большой рынок Китая, как на допинг.

    По словам вице-канцлера, такая «чрезмерная зависимость» серьезно ударила по конкурентоспособности Германии. Он отметил, что стране необходимо обновить свою экономическую политику, чтобы снизить зависимость от китайского рынка. Берлин намерен активно расширять свои инвестиции в другие рынки и направления, чтобы уменьшить влияние этих факторов на экономику.

    Это заявление Хабека подчеркивает необходимость диверсификации экономики, чтобы избежать негативных последствий зависимости от отдельных стран. Вице-канцлер также указал на важность разработки стратегий, направленных на укрепление экономической устойчивости Германии в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Штеффен Котре отметил, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности, и подчеркнул необходимость восстановления «Северных потоков». Сообщалось, что в США заявили о скорой «независимости» Европы от российских энергоресурсов.

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    1 ноября 2024, 21:10 • Новости дня
    Медведев: Грузия осознала последствия украинского майдана

    Медведев заявил об осознании Грузией последствий украинского майдана

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что грузинские власти понимают последствия майдана для Украины, отметив прагматизм Грузии и стремление к нормализации отношений с Россией.

    Он отметил, что Грузия осознает, чем закончился майдан для Украины. «Грузия знает, что такое «революция роз», Грузия понимает, чем был «майдан», и что он представлял из себя для Украины, чем это все закончилось», – заявил Медведев, передает RT.

    Он также подчеркнул, что Россию радует прагматизм, который проявляет Грузия. По его словам, страна в последние годы стала значительно более практичной в своих подходах. «Грузия стала гораздо более прагматичной страной, и нас это радует», – добавил политик.

    В качестве примера такой прагматичности Медведев привел победу партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании грузинского народа возвращаться к событиям 2008 года и стремлении развивать нормальные экономические отношения с Россией.

    Напомним, накануне стало известно, что грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент страны, решила созвать митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны. Одновременно с этим в Грузии завели 47 уголовных дел по фактам нарушений на выборах и задержали двух человек за вброс бюллетеней.


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    1 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом

    Анкара заявила о создании совместно с Газпромом газового центра в Стамбуле в 2025 году

    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Центр торговли газом с участием турецкой компании Botas и российской корпорации «Газпром» будет запущен в 2025 году в Стамбуле, заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    По его словам, в 2025 году в Стамбуле будет создан центр торговли газом, передает ТАСС.

    Байрактар подчеркнул, что будет построена мощная инфраструктура для управления торговой платформой в Стамбульском финансовом центре.

    «Стамбульский газовый индекс станет основой для формирования цен на газ. Россия будет использовать его при продаже газа», – добавил глава Минэнерго Турции.

    Министр также сообщил, что проблем с поставками газа из Турции в Европу этой зимой не ожидается, несмотря на окончание срока действия транзитного соглашения через Украину в конце декабря – начале января. По его мнению, даже при росте цен на газ в Европе, Турция сможет обеспечить поставки газа без перебоев.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу. Он также заявил о планах Турции создать центр финансирования проектов экспорта природного газа.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, интерес России к газовому хабу в Турции ослаб – Россия решила отложить проект газового хаба в Турции из-за снижения спроса на газ в Европе.

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    2 ноября 2024, 19:56 • Новости дня
    В Тбилиси началась акция против результатов выборов

    В Тбилиси началась акция протеста против результатов выборов без представителей оппозиции

    В Тбилиси началась акция против результатов выборов
    @ Postimees/Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В грузинской столице началась акция протеста молодежных оппозиционных движений против итогов парламентских выборов.

    Акция проходит у здания парламента страны, собравшихся немного, всего несколько человек, передает ТАСС. У участников митинга плакаты с надписями «нет украденным выборам» и «правительство предателей».

    Отмечается, что полицейских присутствует больше, чем протестующих, акция проходит спокойно. Участники не выкрикивают лозунгов и не мешают движению транспорта по проспекту Руставели. Представители оппозиционных партий в акции участия не принимали.

    Ранее оппозиция в Грузии решила провести массовый митинг протеста в Тбилиси 4 ноября с требованиями «изгнания России». Напомним, в ходе выборов было выявлено 47 фактов нарушений, по которым завели уголовные дела. Два человека были задержаны по обвинению в вбросе бюллетеней на выборах.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС

    Орбан считает, что европейская экономика страдает из-за роста цен на энергоносители

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Орбан в интервью австрийскому телеканалу Servus TV, выдержки из которого опубликованы в венгерских СМИ, высказал мнение о сложной ситуации в европейской экономике. По его словам, экономика ЕС страдает от «воспаления легких», вызванного серьезными неурядицами, связанными с ростом цен на энергоносители.

    Премьер напомнил, что ранее о тяжелой экономической ситуации в Евросоюзе говорили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который в своем докладе для Еврокомиссии предупредил, что экономика ЕС может впасть «в медленную агонию».

    По мнению Орбана, ухудшение экономического состояния четко видно в таких странах, как Австрия и Германия. Чтобы справиться с ситуацией, он считает, что европейскую экономику необходимо сделать вновь конкурентоспособной. Венгрия планирует предложить партнерам по ЕС пакт о конкурентоспособности в период своего председательства в Совете ЕС.

    Орбан также подчеркнул, что одной из основных причин ухудшения экономической ситуации в ЕС стал рост цен на энергоносители. По его словам, санкции против России привели к тому, что европейские компании вынуждены платить в два-три раза больше за электроэнергию и в три-четыре раза больше за газ, чем американские компании. Он убежден, что Европе нужна новая энергетическая политика, в противном случае многие компании могут разориться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что независимая и конструктивная линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает большее уважение в сравнении с недальновидной и противоречивой политикой главы европейской дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, заявив, что эти обвинения продиктованы из Вашингтона. Орбан также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

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    1 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Грузинские радикалы попросили у своих сторонников палатки для протеста
    Грузинские радикалы попросили у своих сторонников палатки для протеста
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Один из лидеров радикалов Грузии («Коалиция перемен») Николоз Гварамия, ранее хотевший мочиться в посылаемое в Россию вино, обратился к сторонникам с просьбой помочь палатками для митингов, которые возобновятся с понедельника из-за непризнания оппозицией итогов выборов в парламент 26 октября, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У кого есть возможности и большие палатки, выходите на связь с нами. Будем рады, если подарите, а если продадите, тоже будем рады», – написал он в социальных сетях.

    Также Гварамия заявил, что «все будет делать открыто и ему наплевать (использован нецензурный речевой оборот грузинского языка) на СГБ, прокуратуру и полицию».

    Примечательно, что в саакашвилевскую эпоху Гварамия был одним из архитекторов репрессивного режима и занимал посты заместителя Генпрокурора и главы Минюста.

    Оппозиция обещает «непрерывные и жесткие» акции протеста, требуя назначения новых выборов и не соглашаясь сотрудничать со следствием Генпрокуратуры о возможных нарушениях при голосовании.

    Ранее грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созвала митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны.

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    2 ноября 2024, 23:49 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси завершили акцию перед парламентом Грузии

    Акция протеста против результатов парламентских выборов в Грузии завершилась в Тбилиси

    Протестующие в Тбилиси завершили акцию перед парламентом Грузии
    @ David - Tours Around My Country/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Акция протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси, организованная несколькими активистами в знак несогласия с результатами прошедших выборов, завершилась, сообщают информационные агентства.

    В субботу вечером несколько гражданских активистов собрались у здания парламента Грузии в Тбилиси. Они выразили свое несогласие с итогами прошедших парламентских выборов, утверждая, что результаты были сфальсифицированы, передает ТАСС.

    На акции присутствовало всего несколько человек, но несмотря на это, на месте было мобилизовано несколько нарядов полиции. Активисты держали в руках плакаты с надписями, выражающими их протест против результатов выборов. Акция прошла мирно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители оппозиционных партий в акции участия не принимали, они собираются провести 4 ноября у здания парламента масштабный митинг  с требованиями «изгнания России».

    В Тбилиси прошло уже несколько акции прозападной оппозиции, но для новой революции, как в 2003 году, у недовольных результатами выборов не хватает сил.


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    2 ноября 2024, 13:10 • Новости дня
    Газпром сообщил о минимальных запасах газа в украинских ПХГ

    Запасы газа в украинских ПХГ достигли минимума в 12,7 млрд кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    Объем газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составил 12,7 млрд кубометров, что является минимальным показателем к началу сезона отбора, сообщает Газпром.

    В сообщении компании указано, что в украинских ПХГ накоплено всего 12,7 млрд кубометров газа, включая буферный газ. Это минимальный объем к началу сезона отбора за всю историю наблюдений, передает ТАСС.

    В то же время европейские компании начали отбор газа из летних запасов в конце октября. В течение шести газовых суток европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора, подчеркивает Газпром.

    По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем запасов в европейских ПХГ составляет 97,1 млрд кубометров. Это третий результат за всю историю, уступающий максимумам сезонов 2019-2020 и 2023-2024 годов, когда запасы достигали 97,6 и 100,9 млрд кубометров соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз готовится заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    2 ноября 2024, 04:07 • Новости дня
    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%

    Экспорт российского газа в Европу достиг 26,52 млрд куб. м с начала 2024 года

    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Россия за десять месяцев 2024 года увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу, достигнув объема в 26,52 млрд куб. м, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 15%.

    Начиная с января по октябрь 2024 года Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Европу более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении это составило 26,52 млрд куб. м, в то время как в 2023 году объем поставок за тот же период составил около 23 млрд куб. м, передает ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

    При этом отмечается, что за весь 2023 год совокупный объем экспорта российского газа в Европу достиг 28,15 млрд куб. м. Таким образом, в октябре 2024 года Россия прокачала в Европу 2,8 млрд куб. м газа, немного увеличив показатель относительно сентября (2,7 млрд куб. м) и октября 2023 года (2,74 млрд куб. м). Эти данные свидетельствуют о стабильном росте экспорта российского газа в Европу, говорится в сообщении.

    Напомним, 9 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС. По его словам, Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

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    31 октября 2024, 22:50 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о перезагрузке отношений с Западом в 2025 году

    Премьер-министр Грузии Кобахидзе прогнозировал улучшение отношений с Западом в 2025 году

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перезагрузка отношений с Западом начнется с первого квартала 2025 года, выразив уверенность в прекращении саботажа работы парламента со стороны оппозиции.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» выразил уверенность в том, что отношения Грузии с Западом начнут улучшаться с первого квартала 2025 года, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что ожидается существенная перезагрузка в отношениях с западными странами.

    Премьер-министр также отметил, что «оппозиция не сможет долго саботировать работу парламента». По его словам, действия оппозиции будут преодолены, и Грузия сможет продолжить политическое развитие. Кобахидзе добавил, что текущая ситуация в стране требует конструктивного участия всех политических сил.

    Кроме того, по словам премьера, на прошедших парламентских выборах в Грузии было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне посредствам зарубежного финансирования.

    Заявления Кобахидзе прозвучали на фоне нарастания политической напряженности в Грузии и продолжающихся протестов оппозиции. Ситуация в стране обостряется, и правительство Грузии стремится улучшить международные отношения и стабилизировать внутреннюю обстановку.

    До этого глава правительства закавказской республики опроверг обвинения в фальсификациях на выборах. Вместе с тем стало известно, что накануне стало известно, что грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент страны, решила созвать митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны.

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    31 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Кобахидзе опроверг обвинения в фальсификациях на выборах в Грузии

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил об отсутствии фактов фальсификаций на парламентских выборах

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опроверг обвинения оппозиции в фальсификации прошедших парламентских выборов, утверждая об отсутствии серьезных нарушений.

    По его словам,  факты, указывающие на серьезные нарушения или фальсификации на прошедших парламентских выборах, отсутствуют, передает ТАСС.

    Кобахидзе подчеркнул, что не существует ни одного доказательства в поддержку обвинений, выдвинутых оппозицией, о якобы имевших место фальсификациях. «На самом деле не существует никаких фактов, указывающих на то, что речь идет о фальсификации или что на этих выборах могли быть выявлены какие-либо серьезные нарушения», – сказал он.

    В ответ на обвинения оппозиции премьер-министр также отметил, что процесс выборов прошел в соответствии с установленными демократическими нормами и процедурами.

    Напомним, накануне стало известно, что грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент страны, решила созвать митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны. Одновременно с этим, в Грузии завели 47 уголовных дел по фактам нарушений на выборах и задержали двух человек за вброс бюллетеней.

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    1 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков отказался прогнозировать поставки газа из Азербайджана через Украину

    Песков отказался от прогнозов по контракту ЕС и Азербайджана на газ через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о возможных поставках газа из Азербайджана в Евросоюз через украинскую ГТС.

    Песков не стал комментировать перспективы возможного контракта между ЕС и Азербайджаном о поставках газа через газотранспортную систему Украины, передаетТАСС.

    По его словам, такие вопросы являются частью коммерческих переговоров и на текущий момент он не может дать прогнозы относительно развития событий.

    «С концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа. Как будут дальше происходить события, как будут дальше обеспечиваться поставки, пока я не могу вам сказать», – заявил он.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что неназванные покупатели газа из ЕС близки к подписанию соглашения с азербайджанской SOCAR о поставках 12-14 млрд кубометров газа в год по украинской газотранспортной системе после 31 декабря.

    Президент России Владимир Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.

    Украина предложила заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.

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    2 ноября 2024, 02:49 • Новости дня
    Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    В результате атаки израильской армии в лагере Нусейрат погибли мирные жители

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные атаковали лагерь Нусейрат в секторе Газа, убив по меньшей мере пять человек, передает телеканал Al Jazeera.

    По версии телеканала, израильские военные силы нанесли авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа. В результате бомбардировки погибло не менее пяти палестинцев. При этом несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

    Отмечается, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться пострадавшие. На данный момент местные спасательные службы ведут работы по разбору завалов и спасению людей, оказавшихся в ловушке после авиаудара. Однако сложные условия и продолжающиеся обстрелы усложняют процесс спасения.

    Напомним,1 ноября израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

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