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Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%
Экспорт российского газа в Европу достиг 26,52 млрд куб. м с начала 2024 года
Россия за десять месяцев 2024 года увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу, достигнув объема в 26,52 млрд куб. м, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 15%.
Начиная с января по октябрь 2024 года Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Европу более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении это составило 26,52 млрд куб. м, в то время как в 2023 году объем поставок за тот же период составил около 23 млрд куб. м, передает ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
При этом отмечается, что за весь 2023 год совокупный объем экспорта российского газа в Европу достиг 28,15 млрд куб. м. Таким образом, в октябре 2024 года Россия прокачала в Европу 2,8 млрд куб. м газа, немного увеличив показатель относительно сентября (2,7 млрд куб. м) и октября 2023 года (2,74 млрд куб. м). Эти данные свидетельствуют о стабильном росте экспорта российского газа в Европу, говорится в сообщении.
Напомним, 9 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС. По его словам, Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.