Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».2 комментария
Новак: Вопрос поставок газа через Украину должны решить в ЕС
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС, Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.
Новак подчеркнул, что Россия неоднократно выражала свою позицию, согласно которой ответственность за урегулирование данного вопроса лежит на партнерах-покупателях российского газа и властях Украины, через территорию которой осуществляется транзит. Он отметил необходимость решения всех юридических аспектов, связанных с заинтересованностью потребителей и договоренностями с владельцами украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.
По словам Новака, ряд стран ЕС уже выразил желание продолжить экспорт российского газа через Украину, однако официальных юридических предложений от них пока не поступало. «Звучат определенные предложения о желании. Чтобы это вылилось в юридические какие-то действия или документы, такой информации у меня нет», – заявил он.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию после завершения его действия в 2024 году, в то время как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не просил и не будет просить Москву о продлении контракта, несмотря на то что украинская газотранспортная система остается важным маршрутом для поставок российского газа в Европу.
В сентябре Bloomberg сообщило, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.