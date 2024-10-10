Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию

Tекст: Дарья Григоренко

Испанская энергетическая компания Enagas предоставила данные, согласно которым королевство приобрело эквивалент 56 302 гигаватт-часов СПГ у России, что составило почти 22% от всего объема импорта этого вида топлива Испанией. Россия уступила лидерство только Алжиру, передает ТАСС.

В годовом выражении поставки российского СПГ в Испанию незначительно снизились: в 2023 году Россия отправила в страну 56 490 гигаватт-часов СПГ за аналогичный период. В сентябре 2024 года Испания закупила у РФ 3368 гигаватт-часов СПГ, что составило 13% от всего импорта королевства в этом месяце.

Россия наращивает объемы поставок СПГ в Испанию уже несколько лет. В 2022 году экспорт составил 53 859 гигаватт-часов, а в 2023 году увеличился до 72 690 гигаватт-часов. Испания сохраняет статус одного из ведущих импортеров российского СПГ в Евросоюзе. Аналитики Международного энергетического агентства отмечают, что в число главных покупателей топлива из РФ также входят Бельгия и Франция. В целом в январе-сентябре 2024 года экспорт российского СПГ в ЕС вырос на 16% в годовом выражении.

Ранее аналитическая компания Bruegel сообщила, что Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков.