Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию
Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Испанию в 2024 году по итогам первых девяти месяцев, обеспечив почти 22% от общего объема импорта этого топлива в страну, сообщили СМИ.
Испанская энергетическая компания Enagas предоставила данные, согласно которым королевство приобрело эквивалент 56 302 гигаватт-часов СПГ у России, что составило почти 22% от всего объема импорта этого вида топлива Испанией. Россия уступила лидерство только Алжиру, передает ТАСС.
В годовом выражении поставки российского СПГ в Испанию незначительно снизились: в 2023 году Россия отправила в страну 56 490 гигаватт-часов СПГ за аналогичный период. В сентябре 2024 года Испания закупила у РФ 3368 гигаватт-часов СПГ, что составило 13% от всего импорта королевства в этом месяце.
Россия наращивает объемы поставок СПГ в Испанию уже несколько лет. В 2022 году экспорт составил 53 859 гигаватт-часов, а в 2023 году увеличился до 72 690 гигаватт-часов. Испания сохраняет статус одного из ведущих импортеров российского СПГ в Евросоюзе. Аналитики Международного энергетического агентства отмечают, что в число главных покупателей топлива из РФ также входят Бельгия и Франция. В целом в январе-сентябре 2024 года экспорт российского СПГ в ЕС вырос на 16% в годовом выражении.
Ранее аналитическая компания Bruegel сообщила, что Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков.