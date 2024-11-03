Посол Евдокимов сообщил об отслеживании перемещений американских войск в Бенин

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российская дипмиссия в Котону внимательно отслеживает сообщения о перемещении американских войск из Нигера в Бенин, передает РИА «Новости».

Евдокимов подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, признает право Котону на свободный выбор своих партнеров в области обороны и безопасности.

По его словам, российская сторона не видит необходимости комментировать действия США и уважает решения принимаемой Котону в рамках своей внешней политики. Котону пока воздерживается от комментариев.

Кроме того, Евдокимов отметил, что Россия продолжает поддерживать отношения с Бенином, развивая сотрудничество в различных сферах, включая экономику и образование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США ведут переговоры о размещении своих войск в странах Западной Африки, включая Кот-д'Ивуар, Бенин и Гану, после вывода из Нигера. В марте этого года американская делегация обвинила власти Нигера в намерении предоставить Ирану доступ к урановым ресурсам, что привело к разрыву военного соглашения между Нигером и США.