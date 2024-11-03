  • Новость часаDie Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
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    Купить автомобиль в России станет тяжелее
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    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ
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    Скандал из-за экономического плана минфина разгорелся в Германии
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    10 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    13 комментариев
    3 ноября 2024, 09:21 • Новости дня

    Посол Евдокимов сообщил об отслеживании перемещений американских войск в Бенин

    Tекст: Александра Юдина

    Российская дипмиссия в Котону отслеживает перемещения американских войск из Нигера в Бенин, заявил посол России в Бенине Игорь Евдокимов.

    По его словам, российская дипмиссия в Котону внимательно отслеживает сообщения о перемещении американских войск из Нигера в Бенин, передает РИА «Новости».

    Евдокимов подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, признает право Котону на свободный выбор своих партнеров в области обороны и безопасности.

    По его словам, российская сторона не видит необходимости комментировать действия США и уважает решения принимаемой Котону в рамках своей внешней политики. Котону пока воздерживается от комментариев.

    Кроме того, Евдокимов отметил, что Россия продолжает поддерживать отношения с Бенином, развивая сотрудничество в различных сферах, включая экономику и образование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ведут переговоры о размещении своих войск в странах Западной Африки, включая Кот-д'Ивуар, Бенин и Гану, после вывода из Нигера. В марте этого года американская делегация обвинила власти Нигера в намерении предоставить Ирану доступ к урановым ресурсам, что привело к разрыву военного соглашения между Нигером и США.

    1 ноября 2024, 05:22 • Новости дня
    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть

    Минфин США потребовали ежедневный анализ цен на марки нефти Urals и ESPO

    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть
    @ Andrey Arkusha/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Минфин США запросил у квалифицированной компании ежедневный анализ цен на российскую нефть Urals и ESPO для усиления санкционного давления на Москву.

    Министерство финансов США опубликовало заявку на услуги квалифицированной компании для предоставления ежедневной информации о ценах на российские марки нефти Urals и ESPO. Целью этого запроса является усиление санкционного давления на российскую экономику через энергетический сектор, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, опубликованному 24 октября, Управление по контролю за иностранными активами и Управление экономической политики США заинтересованы в комплексной оценке цен на российскую нефть. Ведомство подчеркивает важность ежедневного анализа для лучшего понимания нефтяных рынков, особенно в свете ценовых ограничений на российскую нефть.

    Как отмечает американское министерство, ограничение цен должно заставить российские энерго-экспортеры продавать нефть со скидкой. Это, по мнению США, ослабит финансовые возможности России для проведения военной операции на Украине.

    Напомним, 27 октября лидеры «Большой семерки» (G7) заявили о намерении увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен. Известно, что санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года, когда Евросоюз прекратил прием нефти, перевозимой по морю, и ввел потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент России Владимир Путин запретил поставки нефти иностранным лицам, если в контрактах предусмотрен механизм предельной цены.

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    2 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многие украинские граждане ожидают прихода Российской армии, но вынуждены скрывать свои настроения из-за страха перед киевским режимом, заявил помогавший ВС России американский гражданин Дэниэл Мартиндейл.

    «На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», – сказал Мартиндейл, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что украинским гражданам приходится скрывать свои симпатии к России и истинные намерения. Мартиндейл подчеркнул, что это является обязательным условием для их безопасности, так как без этого они сталкиваются с угрозой преследования.

    «Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли», – добавил он.

    Мартиндейл выразил уверенность, что киевский режим ответственен за смерть, убийства, пытки, и похищение людей сотен тысяч людей. По его мнению, необходимо наказать преступника, в ином случае он будет продолжать совершать преступления.

    «Он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше – и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», – сказал американец.

    По его словам, украинские солдаты сталкиваются с высокими потерями на фронте. Украинских солдат часто отправляют на погибель, и это происходит без обоснованных причин. Он привел пример с группой из 100 пехотинцев, направленной на фронт в августе 2024 года, из которой после месяца службы осталось всего семь человек.

    Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Мартиндейл передавал данные о месторасположении военных объектов ВСУ российским военным.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Блинкен заявил о возможном участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ

    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном использовании российскими властями военнослужащих Северной Кореи в боях против Украины, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, на территории России в настоящее время находятся около 10 тыс. военнослужащих КНДР, из которых восемь тыс. размещены в Курской области. Однако Блинкен не предоставил доказательств своим утверждениям, отметив лишь, что участие северокорейских войск в боевых действиях может произойти в ближайшие дни.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если северокорейские войска будут вовлечены в конфликты против Украины, они станут законной целью для Вооруженных сил Украины. Эти заявления вызвали широкий резонанс, однако официальные представители России пока не прокомментировали эту информацию.

    Напомним, 25 октября замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву. Примерно за день до этого зарубежные СМИ сообщили, что северокорейские войска помогут России освободить Курскую область.

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    2 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силовики вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла из зоны боевых действий на Украине, где он помогал Российской армии, передавая координаты украинских военных объектов.

    Российские силовики 27 октября вывезли Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории, где он находился с 11 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Известно, что он передавал сведения о местоположении украинских военных объектов российским силовикам. Его информация способствовала нанесению ударов по инфраструктуре и технике ВСУ. В частности, в штабе обороны ДНР отмечали, что именно американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

    «Нужно благодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня, они действовали очень профессионально. Было много угроз со стороны украинских БПЛА, шел артиллерийский обстрел, но в итоге я был эвакуирован на российскую территорию», – рассказал Мартиндейл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

    Также Мартиндейл обвинил США в терактах 2001 года.

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    2 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России

    Дэниэл Мартиндейл после СВО хочет заняться фермерством и создать семью в России

    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Дэниэл Мартиндейл, сотрудничавший с ВС РФ, надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания специальной военной операции.

    Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам Российской Федерации, заявил о своих планах на будущее, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он выразил желание после завершения специальной военной операции заняться фермерским делом и создать семью в России. Мартиндейл также не исключает возможность производства фермерского хозяйственного оборудования как для внутреннего, так и международного рынка.

    Согласно информации из силовых структур, Мартиндейл был эвакуирован с контролируемой Вооруженными силами Украины территории. Он находился на Украине с февраля 2022 года и на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Эти данные многократно использовались для нанесения ударов по технике и личному составу ВСУ.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что Мартиндейл оказал значительное влияние на подготовку штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Его усилия были признаны ключевыми для успешного выполнения военных задач в этом районе.

    На своей первой пресс-конференции в Москве, прошедшей в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», Мартиндейл подробно рассказал о своих намерениях и видении будущего в России после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл заявил, что события вокруг Украины являются попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал Вооруженным силам России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы.

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    31 октября 2024, 22:14 • Новости дня
    США собрались нарастить поставки вооружений Украине

    США и союзники намерены увеличить поставки артиллерии и ПВО Украине

    США собрались нарастить поставки вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    На пресс-конференции, прошедшей по итогам переговоров в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи, глава Пентагона подчеркнул, что дополнительная военная помощь будет объявлена в ближайшие дни, передает ТАСС.

    По словам Остина, в новый пакет военной помощи прежде всего войдут артиллерийские орудия, системы ПВО, бронетехника и боеприпасы. Президент России Владимир Путин в ответ заявлял, что подобные поставки не изменят ситуацию на фронте и только затянут конфликт. Путин подчеркивал, что увеличение поставок оружия не способствует восстановлению мира в регионе.

    Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что военная помощь Украине выявила проблемы в поддержании и увеличении складов вооружений США, что угрожает боеготовности американских сил. Кроме того, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен, когда США отказались дать разрешение на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь России. Также посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.


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    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

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    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

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    1 ноября 2024, 03:34 • Новости дня
    Boeing предложила бастующим увеличить зарплату на 38%

    Boeing предложила 38% повышение зарплаты в течение четырех лет американским рабочим

    Boeing предложила бастующим увеличить зарплату на 38%
    @ Arne Dedert/ Dpa/ Globallook

    Tекст: Максим Попов

    Американская корпорация Boeing предложила повышение заработной платы на 38% для более 30 тыс. профсоюзных работников, которые примут решение на голосовании 4 ноября.

    Компания Boeing сделала улучшенное предложение профсоюзным работникам в США, включающее повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет. Более 30 тыс. рабочих вскоре получат это предложение. Голосование, на котором будет решено, принять ли его, назначено на 4 ноября, сообщает ТАСС.

    Согласно публикации The Wall Street Journal, 19 октября Boeing достигла предварительного соглашения с протестующими о повышении зарплаты на 35%. Однако, чтобы сделка вступила в силу, ее должны были одобрить более половины членов профсоюза. Известно, что на голосовании 24 октября рабочие отклонили предложенный контракт и продолжили забастовку.

    Забастовка началась в сентябре, когда 33 тыс. работников заводов Boeing отказались принять предыдущие предложения компании по изменению условий оплаты труда. В октябре генеральный директор Boeing Келли Ортберг предупредил о планах сокращения штата на 10%, что может затронуть около 17 тыс. работников, в связи с непростой экономической ситуацией компании.

    Напомним, в середине октября Boeing перенесла на год поставки лайнеров модели 777X в связи с забастовкой и убытками, достигающими 5 млрд долларов.

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    1 ноября 2024, 09:16 • Новости дня
    Патрушев заявил о планах США и НАТО изменить режим черноморских проливов

    Патрушев: США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать европейские водные пути в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

    Патрушев отметил, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся расширить военно-морское присутствие в Черном море и изменить режим проливов, установленный Конвенцией Монтре. Он также указал на намерение США использовать Дунай как путь доступа в Черное море для военных целей, передает ТАСС.

    По словам Патрушева, снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одной из целей политики западных стран. Эти действия направлены на нанесение стратегического поражения России, передает РИА Новости.

    Ранее Патрушев обсудил с руководителями судостроительных предприятий в Крыму вопросы защиты от атак вооруженных сил Украины.

    До этого Патрушев рассказал о срыве планов НАТО по размещению в Азовском море военно-морской базы.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    1 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    The New York Times: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские официальные лица обратились к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы предотвратить участие войск КНДР в боевых действиях на стороне России в зоне спецоперации на Украине, пишет The New York Times.

    Официальные лица США пытаются воздействовать на Китай, чтобы Пекин остановил отправку северокорейских войск, передает The New York Times.

    По данным газеты, Госдепартамент США недавно обсудил эту проблему с китайскими дипломатами, в частности, на этой неделе состоялась встреча с послом Се Фэном в Вашингтоне.

    Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Андреем Ермаком, заявив, что северокорейские войска могут стать законными военными целями в случае их участия в боевых действиях. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь призвал американские агентства передать свои опасения Китаю, подчеркивая возможные последствия.

    В материале New York Times указано, что Китай проявляет обеспокоенность относительно участия Северной Кореи в войне на Украине из-за возможного вовлечения европейских стран в восточноазиатские дела.

    Как подчеркивает издание, американские официальные лица надеются, что Китай передаст свои опасения лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Более того, США активизировали дипломатические усилия с другими странами, включая Японию и Южную Корею, для выработки общей позиции по этой проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находившийся на украинской территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл передавал координаты украинских военных объектов Российской армии, сообщил источник в силовых структурах.

    Мартиндейл находился на территории Украины начиная с февраля 2022 года. В этот период он активно сотрудничал с российскими силовыми структурами, передавая координаты украинских военных объектов, сказал собеседник ТАСС.

    Полученные от него данные применялись для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

    27 октября российские военные, проводившие операции в районе села Богоявленка в ДНР, вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили его в Донецк.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне. Он сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

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    31 октября 2024, 14:00 • Новости дня
    Лукашенко: Мир содрогнется, когда узнает факты о биолабораториях США

    Лукашенко: Мир содрогнется, когда узнает все факты о биолабораториях США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мировое сообщество потрясет раскрытие данных о деятельности американских биолабораторий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    «Самые передовые разработки в области искусственного интеллекта, биотехнологий, нейросетей, квантовой физики все чаще пытаются применить для создания технологий уничтожения человечества», – сказал белорусский лидер, передает ТАСС.

    Он заявил, что «общество содрогнется, когда будут раскрыты вопиющие факты о реальной деятельности американских биолабораторий по всему миру, особенно вблизи границ Белоруссии и России».

    Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Москва регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России.

    До этого Минобороны России выявило более 50 человек, причастных к работе биолабораторий США на Украине.

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    1 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия

    Дмитрий Медведев заявил о пагубности высокомерия и агрессии США на мировой арене

    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Высокомерие и агрессивная политика США могут привести их к гибели, если они не изменят свое поведение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, США рано или поздно могут пострадать из-за своего высокомерия и агрессивного поведения на международной арене. «Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности своих интересов. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», – приводит слова зампреда Совбеза RT.

    Также он подчеркнул, что если бы у США и других западных стран было достаточно мудрости для заключения с Россией договора о безопасности, то, возможно, специальная военная операция на Украине не была бы необходима. Медведев выразил уверенность, что политика, основанная на принципах исключительности и диктата, в конечном итоге, может обернуться против самого Вашингтона.

    До этого Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за вступления Украины в НАТО, а также назвал Бориса Джонсона опасным фриком.

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    31 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    Песков заявил о прагматизме США в приостановке санкций

    Песков заявил о прагматичном выборе США сфер для приостановки санкций против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США действуют в своих интересах, временно приостанавливая санкции для сделок с российскими банками в сфере энергетики перед зимним сезоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Во время брифинга Песков отметил, что Соединенные Штаты занимают прагматичную позицию, принимая решения, которые соответствуют их экономическим интересам, сообщает ТАСС.

    «В целом Соединенные Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов», – заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что США без колебаний исключают позиции из санкционных списков, когда это соответствует их экономическим интересам.

    Песков добавил, что данная практика является обычной для США. Решение о приостановке санкций на короткие или длительные периоды времени, по мнению пресс-секретаря, принимается в зависимости от экономических нужд Америки.

    Напомним, США позволили проводить сделки по энергетическим операциям с рядом российских банков, включая Внешэкономбанк и Сбербанк, согласно документам управления Минфина США. Министерство финансов США также убрало из списка рестрикций дочернее предприятие ВЭБ.РФ Проминвестбанк, активы которого были проданы на Украине после конфискации.

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    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку на поле
    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»
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    СМИ раскрыли подробности кражи драгоценностей у депутата Госдумы

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

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    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

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    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

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    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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