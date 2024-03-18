16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.4 комментария
Названа причина разрыва Нигером военного соглашения с США
Нигер решил разорвать военное соглашение с США из-за обвинений в намерении допустить Ирану к урановым ресурсам
Нигер принял решение разорвать военное соглашение с США после того, как американская делегация обвинила Ниамей в намерении предоставить Ирану доступ к урановым ресурсам, сообщают СМИ.
Как сообщает Wall Street Journal, посетившая Нигер делегация США выразила обеспокоенность в связи с тем, что Нигер, как утверждается, работает с Ираном над секретной сделкой о предоставлении доступа к урановым месторождениям, передает ТАСС.
По версии Wall Street Journal, переговоры между Ираном и Нигером «достигли очень продвинутого этапа». Утверждается, что были подписаны предварительные договоренности. Однако другие источники сообщали, что сделка не была завершена. По данным разведок стран Запада, в результате договоренности Иран мог получить доступ к части запасов урана Нигера.
Напомним, Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщило, что африканская страна разрывает соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера. Решение было принято после визита в Нигер помощника госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи и главы Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкла Лэнгли