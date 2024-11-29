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Умер литературовед Юрий Барабаш
Российский литературовед, главный научный сотрудник отдела литератур народов России и СНГ, доктор филологических наук Юрий Барабаш скончался в возрасте 93 лет, сообщила пресс-служба Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.
В сообщении говорится, что 28 ноября скончался Юрий Яковлевич Барабаш в возрасте 93 лет. Барабаш занимал должность главного научного сотрудника отдела литератур народов России и СНГ в ИМЛИ РАН. Институт выразил соболезнования его близким, коллегам и ученикам, передает ТАСС.
Дата и место похорон Юрия Барабаша будут объявлены позже.
Юрий Барабаш родился 10 августа 1931 года в Харькове. В 1955 году он окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Его кандидатская диссертация была посвящена творчеству А. Довженко, а докторская – украинской литературе 1920-х годов.
В разные годы Барабаш занимал важные посты в научных учреждениях и средствах массовой информации. Он был директором Всесоюзного НИИ искусствознания и Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, а также главным редактором газеты «Советская культура». В 1976 году ему была присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Горького.
Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер.