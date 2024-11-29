  • Новость часаВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа может полностью лишиться российского газа
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    Молдавия отказалась платить долг «Газпрому»
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    Кабанов: Решение Госсовета Татарстана является демаршем против позиции президента
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    8 комментариев
    29 ноября 2024, 14:52 • Новости дня

    Умер литературовед Юрий Барабаш

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский литературовед, главный научный сотрудник отдела литератур народов России и СНГ, доктор филологических наук Юрий Барабаш скончался в возрасте 93 лет, сообщила пресс-служба Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

    В сообщении говорится, что 28 ноября скончался Юрий Яковлевич Барабаш в возрасте 93 лет. Барабаш занимал должность главного научного сотрудника отдела литератур народов России и СНГ в ИМЛИ РАН. Институт выразил соболезнования его близким, коллегам и ученикам, передает ТАСС.

    Дата и место похорон Юрия Барабаша будут объявлены позже.

    Юрий Барабаш родился 10 августа 1931 года в Харькове. В 1955 году он окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Его кандидатская диссертация была посвящена творчеству А. Довженко, а докторская – украинской литературе 1920-х годов.

    В разные годы Барабаш занимал важные посты в научных учреждениях и средствах массовой информации. Он был директором Всесоюзного НИИ искусствознания и Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, а также главным редактором газеты «Советская культура». В 1976 году ему была присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Горького.

    Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер.

    28 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом 28 ноября, заявил, что его страна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после конфликта 2008 года, сохранит прагматичную политику с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас будет прагматичная политика по отношению к России», – заявил он. По его словам, «прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии».

    Ираклий Кобахидзе также отметил, что «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». «У нас есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти «красные линии» нами будут защищены до конца», – заявил при этом премьер-министр Грузии.

    Вечером в четверг премьер-министр Грузии сделает заявление об отношениях с Евросоюзом.

    В четверг парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150. Правительство было утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента. В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

    Коментарии (16)
    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

    Коментарии (58)
    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе

    Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» 72 бойцов ВСУ в Одессе

    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

    Минобороны России сообщило о том, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе с использованием комплекса «Искандер» были уничтожены 72 бойца. Среди них находились девять французских инструкторов и технических специалистов, сообщает Ura.Ru.

    Ракетный удар был направлен на пункт временной дислокации отряда управления безэкипажными морскими дронами. Минобороны уточнило, что цель удара была связана с уничтожением личного состава боевых расчетов. В ведомстве отметили, что среди ликвидированных боевиков были иностранные специалисты, в том числе французы.

    Ранее в районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области был нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, подвергся удару индустриальный парк «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщало пророссийское подполье.

    Коментарии (33)
    28 ноября 2024, 22:11 • Новости дня
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова

    Во Львове за полгода закрылись 50 ресторанов из-за отлова жителей военкомами

    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Во Львове за последние шесть месяцев закрылись 50 ресторанов из-за массового оттока жителей в Евросоюз и облав военкомов.

    За последние шесть месяцев во Львове закрылись 50 ресторанов. Причиной стали массовые отловы жителей военкомами и миграция людей в Евросоюз. Число закрывшихся заведений достигло аналогичного показателя за весь прошлый год, сообщил Sputnik.

    Люди опасаются выходить на улицы. В условиях увеличивающихся облав со стороны военкоматов многие предпочитают покидать страну в поисках безопасности в Евросоюзе, отмечается в материале.

    Как отметили обозреватели, рестораны, которые ранее процветали благодаря внутреннему туризму и местным жителям, теперь сталкиваются с острым дефицитом клиентов. По мнению предпринимателей, ситуация не стабилизируется до тех пор, пока не изменится общая политическая и социальная обстановка в Украине.

    До этого сообщалось, что Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    Коментарии (11)
    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

    Коментарии (17)
    29 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Молдавия отказалась платить долг Газпрому

    Премьер Молдавии назвал долг Газпрому в 709 млн долларов «несуществующим»

    Молдавия отказалась платить долг Газпрому
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Молдавия не намерена оплачивать долг Газпрому в размере 709 млн долларов, считая его несуществующим, и намерена лишь выплатить 8,6 млн долларов, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

    По его словам, Молдавия не собирается погашать задолженность перед Газпромом в размере 709 млн долларов, передает ТАСС.

    «Газпром пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», – заявил Речан.

    Ранее в ноябре Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года. В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.


    Коментарии (32)
    29 ноября 2024, 07:24 • Новости дня
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия успешно заставляет Запад учитывать российские интересы в ущерб собственным стратегическим целям, заявили на канале CNN.

    По информации медиа, Россия своими действиями вынуждает Запад подстраиваться под российские условия, что идет вразрез с собственными стратегическими интересами западных стран, передает «Лента.ру».

    «Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок», – указано в докладе Института изучения войны (ISW), который цитирует CNN.

    Такая политика, отмечают аналитики, позволяет России получить преимущество в международных отношениях и на поле боя. В материале сравнили нынешнюю стратегию России с советским концептом «рефлексивного контроля», где одна сторона пытается управлять действиями другой через манипуляции и давление.

    В качестве примера приводятся недавние дискуссии западных стран относительно передачи вооружений Украине. При принятии таких решений союзники учитывают потенциальную реакцию Москвы, что сдерживает их действия и решения. Таким образом, Россия добивается того, чтобы Запад действовал более осторожно, опасаясь возможных ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России, которая предусматривает возможность ответа даже в случае угрозы суверенитету России обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Так он прокомментировал эпизод из мемуаров Меркель, где она описывает встречу с лабрадором президента во время переговоров в Сочи.

    «Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал – я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. <…> Я потом узнал, что она боится собак, так бывает», – отметил российский лидер во время общения с журналистами, передает ТАСС.

    «Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, – я понимаю, что это маловероятно сегодня, – вдруг когда-нибудь приедешь – ни в коем случае не буду этого делать», – добавил глава государства.

    Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса.

    Напомним, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

    В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

    Коментарии (34)
    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

    Коментарии (29)
    29 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    Кабанов: Решение Госсовета Татарстана является демаршем против позиции президента

    Tекст: Александра Юдина

    Госсовет Татарстана не поддержал инициативу по запрету обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, что противоречит позиции федеральных властей и поручению президента Владимира Путина, сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    В своем Telegram-канале он указал, что вопрос запрета на обучение детей мигрантов, не владеющих русским языком, обсуждается на уровне межведомственных структур.

    Кабанов отметил, что инициатива исходит от президента России, который поставил задачу защитить конституционные права граждан на качественное образование. Однако на фоне этой позиции госсовет Татарстана выступил против данной законодательной инициативы.

    Он считает, что такая позиция Госсовета Татарстана идет вразрез с линией федеральной власти.

    «Это фактически демарш против позиции президента РФ, Госдумы и совета безопасности РФ», – отметил он.

    По мнению Кабанова, вопрос требует участия всех государственных структур, чтобы решать проблему на многослойном уровне.

    В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей, не владеющих русским языком.

    Рособрнадзор планирует ввести автоматизацию процесса проверки экзаменов мигрантов по русскому языку, истории России и законодательству, включая видеозапись всего экзамена.

    Также сообщалось, что более половины детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, показали хороший уровень владения русским языком по итогам тестирования, проведенного в рамках государственной программы интеграции.

    Коментарии (28)
    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    «Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента.

    «Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», – добавил президент.

    Глава государства рассказал, что одновременное применение нескольких ракет «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. «Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу – два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо», – заявил он.

    Путин также вновь подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    «Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе… Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве», – добавил Путин.

    Он также отметил, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

    При этом президент подчеркнул, что при ударе «Орешником» были использованы «соответствующие элементы, которые являются поражающими». «Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тыс. градусов», – пояснил глава государства.

    «Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно», – пояснил президент. При этом он подчеркнул, что «Орешник» «работает так, как и было запланировано его создателями».

    Ранее глава Российского государства заявил, что в России стартовало серийное производство «Орешника». Путин пояснил, что эта баллистическая ракета может расщеплять объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

    Коментарии (33)
    28 ноября 2024, 20:14 • Новости дня
    В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии

    Советник президента предложил создать альтернативу Нобелевской премии

    В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии
    @ NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо создать альтернативу Нобелевской премии в рамках БРИКС, чтобы противодействовать дискредитации научных данных и навязыванию соавторов, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий – спутников Антон Кобяков.

    Он отметил, что нынешняя система оценки научных достижений, включая рейтинги и индекс Хирша, дискредитировала себя. «Настал момент, когда нам вместе с нашими партнерами нужно подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии. Возможно, это в рамках БРИКС, возможно, на базе негосударственных форм сотрудничества, но сделать это обязательно надо», – заявил он, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что зарубежные научные системы навязывают соавторов из «правильных стран и университетов», что делает невозможным объективную оценку достижений. По его словам, это не соответствует научной деятельности, и такие посредники берут деньги за подбор соавторов.

    Кобяков также указал на необходимость создания альтернативных наукометрических показателей вместо индекса Хирша. Он считает, что нынешняя система цитируемости научных публикаций управляется западными спецслужбами и нуждается в пересмотре.

    «Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки, оценить активность ученого в плане публикации. А кто этим управляет? Независима ли эта система? Ответ очевиден. Это управляемая система западных спецслужб. Необходимо продолжить разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов», – резюмировал он.

    Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, отметив его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине.

    Коментарии (15)
    29 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Главное здание СК впервые признано местом преступления

    Здание центрального аппарата СК впервые признано местом преступления

    Главное здание СК впервые признано местом преступления
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помещения в здании центрального аппарата СК России в Москве впервые признаны местом преступления, по данным следствия, в них полковник юстиции Александр Избенко похищал вещественные доказательства по уголовным делам.

    По данным следствия, бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет СК Александр Избенко в центральном аппарате Следственного комитета в Москве совершал хищения вещественных доказательств из резонансных уголовных дел, пишет «Коммерсантъ».

    Избенко обвиняется в семи эпизодах растраты в особо крупном размере и девяти в крупном. Похищенные драгоценности и ценные вещи Избенко, по версии следствия, использовал для приобретения автомобилей и недвижимости в Москве, оформляя их на членов своей семьи и жену.

    Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу Избенко, десятки томов дела направлены в Басманный районный суд.

    Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александра Избенко, который обвиняется в растрате в особо крупном размере. Избенко участвовал в расследовании громких дел, таких как авиакатастрофа во Внуково, теракт над Синаем и стрельба в казанской школе.

    Коментарии (20)
    Главное
    Песков: Россия ответила на удары западными ракетами атаками на объекты ВПК Украины
    Der Spiegel: АдГ предложила возобновить торговлю с Россией
    Кабанов: Решение Госсовета Татарстана является демаршем против позиции президента
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского
    Китайский криптомиллионер Джастин Сан съел банан за 6,2 млн долларов
    В ЕС у детей нашли «синдром оборотня»
    Футболиста «Кванта» заподозрили в пытках и доведении человека до смерти

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............