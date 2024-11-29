Умер литературовед Юрий Барабаш

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что 28 ноября скончался Юрий Яковлевич Барабаш в возрасте 93 лет. Барабаш занимал должность главного научного сотрудника отдела литератур народов России и СНГ в ИМЛИ РАН. Институт выразил соболезнования его близким, коллегам и ученикам, передает ТАСС.

Дата и место похорон Юрия Барабаша будут объявлены позже.

Юрий Барабаш родился 10 августа 1931 года в Харькове. В 1955 году он окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Его кандидатская диссертация была посвящена творчеству А. Довженко, а докторская – украинской литературе 1920-х годов.

В разные годы Барабаш занимал важные посты в научных учреждениях и средствах массовой информации. Он был директором Всесоюзного НИИ искусствознания и Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, а также главным редактором газеты «Советская культура». В 1976 году ему была присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Горького.

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер.