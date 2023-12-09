До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.2 комментария
Умер литературный критик Андрей Немзер
На 67-м году жизни скончался историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер, сообщил литературовед и публицист Александр Архангельский.
Немзер умер в возрасте 66 лет, заявил Архангельский, передает ТАСС.
Немзер окончил филологический факультет МГУ, являлся членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесности.
Также в разное время руководил отделом книги журнала «Литературное обозрение», трудился обозревателем в газете «Сегодня», преподавал в ВШЭ на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики.
Немзер является автором книг «Красное колесо Александра Солженицына: Опыт прочтения» и «При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы» и других.