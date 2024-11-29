Володин рассказал, какие законы начнут действовать в декабре

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он перечислил законы, которые вступят в силу в декабре. Среди них – запрет на участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов. Теперь сертификаты о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения.

Володин отметил, что с 23 ноября принят закон о повышении штрафов за изготовление поддельных документов для незаконной миграции. Он подчеркнул, что приезжать в Россию должны те, кто знает язык, уважает и чтит традиции.

Также вступают в силу законы, защищающие детей и традиционные ценности. Теперь запрещено усыновление российских детей гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола.

Володин заявил, что защита российских военнослужащих является приоритетом: с 1 декабря участников спецоперации освободят от взыскания исполнительского сбора.

С 1 декабря изменяются лицензионные требования для операторов связи. Требование о соблюдении схемы пропуска трафика через средства противодействия угрозам станет обязательным. Несоблюдение повлечет аннулирование лицензии.

Кроме того, с 30 декабря нотариусы при идентификации клиента смогут требовать дополнительные документы в рамках закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Они также будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Напомним, депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.