МВД рассказало о необязательных отметках в паспорте

Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты

Tекст: Анастасия Куликова

«Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

«Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

«Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

«Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.



