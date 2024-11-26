Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.0 комментариев
Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
Участница Великой Отечественной войны, прославленная регулировщица Мария Лиманская, также известная как Бранденбургская Мадонна, скончалась в возрасте 101 года в Саратовской области.
В Саратовской области скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская, известная как Бранденбургская Мадонна, передает ТАСС. Ей был 101 год.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале выразил соболезнования ее близким и отметил, что это большая утрата для всех.
Мария Лиманская, регулировщица, оставила яркий след в истории, запечатлевшись на знаменитой фотографии военного корреспондента Евгения Халдея. Снимок, сделанный у Бранденбургских ворот за неделю до Великой Победы, стал символом стойкости советского народа. На фото Лиманская направляет проезжающие автомобили, демонстрируя смелость и самоотверженность.
Лиманская отправилась на фронт в возрасте 18 лет, изначально шила одежду для солдат, а позже стала регулировщицей. Она прошла через многие испытания, включая боевое крещение под Батайском Ростовской области, где регулировала движение войск под обстрелом. В ее боевой биографии – участие в Сталинградской битве, освобождение Симферополя, Белоруссии и Польши и завершение пути в Берлине.
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