Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

Tекст: Мария Иванова

В Саратовской области скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская, известная как Бранденбургская Мадонна, передает ТАСС. Ей был 101 год.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале выразил соболезнования ее близким и отметил, что это большая утрата для всех.

Мария Лиманская, регулировщица, оставила яркий след в истории, запечатлевшись на знаменитой фотографии военного корреспондента Евгения Халдея. Снимок, сделанный у Бранденбургских ворот за неделю до Великой Победы, стал символом стойкости советского народа. На фото Лиманская направляет проезжающие автомобили, демонстрируя смелость и самоотверженность.

Лиманская отправилась на фронт в возрасте 18 лет, изначально шила одежду для солдат, а позже стала регулировщицей. Она прошла через многие испытания, включая боевое крещение под Батайском Ростовской области, где регулировала движение войск под обстрелом. В ее боевой биографии – участие в Сталинградской битве, освобождение Симферополя, Белоруссии и Польши и завершение пути в Берлине.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, во время Берлинской операции решающей оказалась роль тыловых служб Красной армии.

Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю создания легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».