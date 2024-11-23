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    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    19 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

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    23 ноября 2024, 17:50 • Новости дня

    «Прогресс» с новогодними подарками пристыковался к МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» МКС в автоматическом режиме, доставив на станцию более 2,4 тонн грузов и оборудования.

    Контроль за стыковкой осуществлялся специалистами Центра управления полетами и космонавтами Роскосмоса, среди которых Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов, передает ТАСС.

    «Прогрессом» было доставлено 2 487 кг грузов, включая 1 155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции и научных экспериментов. В числе оборудования находятся устройства для проведения экспериментов «Вампир», «БТН-нейтрон-2» и «3D-печать». Также к МКС были доставлены 869 кг топлива, 420 литров питьевой воды и 43 кг азота.

    Ранее сообщалось, что космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, решили приготовить традиционный салат оливье к новогоднему празднику. В Роскосмосе рассказали, что полет МКС над Москвой будет виден невооруженным глазом с 20 по 28 ноября.

    22 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России

    Журналист Хинкл посоветовал Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России в Москве

    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Главный храм Вооруженных сил России в Москве и помолиться там.

    Хинкл в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) предложил Зеленскому совершить паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, передает РИА «Новости».

    По мнению Хинкла, Зеленский должен встать на колени и помолиться Богу. Журналист отметил, что он, вероятно, никогда этого не делал. Также Хинкл призвал украинского лидера поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он «пощадил его жизнь».

    Журналист добавил, что Зеленский должен выразить благодарность Вооруженным силам России за избавление украинского народа от страданий, навязанных НАТО.

    Ранее Хинкл заявил, что Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, а также предрек конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России.

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    22 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу недовольства главы киевского режима Владимира Зеленского депутатами Рады и посольствами, ограничившими работу из-за вопросов безопасности.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Зеленский подверг Раду критике за отказ от работы в связи с угрозой ракетных обстрелов в Киеве. «Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», – написала дипломат.

    Напомним, власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности. Позже Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мире на сегодняшний день не существует средств для перехвата ракет «Орешник». На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем глава государства рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.

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    23 ноября 2024, 15:18 • Новости дня
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

    «Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, при этом средств перехвата такой ракеты на сегодня в мире не существует.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинские диверсанты пытались проникнуть в Запорожскую область как беженцы

    СМИ: Украинская ДРГ под видом беженцев пыталась прорваться в Запорожскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) с Украины предприняла попытку проникновения в Запорожскую область, маскируясь под беженцев, пишут СМИ.

    Попытка проникновения произошла на блокпосту в поселке Приазовский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сообщается, что боевики, прибывшие на микроавтобусе, пытались обмануть военных, выдав себя за беженцев. Однако российские военнослужащие заметили подозрительную сумку с оружием под одним из сидений.

    По данным канала, после обнаружения оружия началась перестрелка, в ходе которой двое диверсантов были ликвидированы на месте. Четыре остальные боевика скрылись и на данный момент разыскиваются в окрестном лесу.

    Ранее российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов на Херсонщине, предотвратив попытку прорыва на этом направлении. Кроме того, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить.

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    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    22 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход конфликта на Украине», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 20:57 • Новости дня
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев президенту России Владимиру Путину.

    Каракаев отметил, что «Орешник» оснащен гиперзвуковыми блоками, которые обеспечивают возможность поражения различных целей – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных объектов, передает ТАСС.

    «Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», – сказал командующий РВСН.

    Ранее Путин заявил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    22 ноября 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    «Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», – заявил Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем «Орешник». «Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», – добавил он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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    23 ноября 2024, 15:06 • Новости дня
    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»

    Захарова указала на активное участие Британии в антироссийской гибридной войне

    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

    «Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова напомнила о переговорах между лидерами США и Британии, которые состоялись два месяца назад. В ходе встречи с британским премьером американский президент Джо Байден отметил ведущую роль Британии в поддержке Украины на фоне конфликта с Россией. «В первую очередь, Украина. Я хотел бы поблагодарить Вас за ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте. США будут поддерживать Британию в оказании помощи Украине в отражении российского нападения и агрессии», – приводит Захарова слова американского лидера.

    Дипломат также подчеркнула, что русофобские настроения сосредоточены именно в Британии, и выразила обеспокоенность тем, что в России есть эксперты, которые не замечают этого. Она назвала британскую империю «скукоженной» и заявила, что к тем, кто не видит ее роли, есть вопросы.

    «Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», – написала Захарова.

    Ранее Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.

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    23 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Эксперт предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram

    Эксперт сообщила о вредоносных файлах в Telegram с вопросом «Это ты на фото?»

    Tекст: Денис Тельманов

    Мошенники в Telegram стали использовать сообщения с вопросом «Это ты на фото?», прикрепляя вредоносные файлы с расширением АРК, что дает им доступ к данным жертвы.

    Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала РИА «Новости» о новом методе мошенничества в мессенджере Telegram. Пользователи стали получать сообщения от неизвестных контактов с вопросом «Это ты на фото?», в которых прикреплен файл с расширением АРК. При скачивании файла на устройство устанавливается вредоносная программа, способная получить доступ к данным, в том числе и в приложениях онлайн-банков.

    Храпунова отметила, что расширение АРК не характерно для фотографий, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Этот новый метод особенно опасен, так как эксплуатирует любопытство пользователей, включая молодежь, часто пересылающую фотографии и картинки.

    Эксперт посоветовала пользователям устанавливать на устройства антивирусные программы и запретить автоматическую загрузку файлов. Она также подчеркнула важность осторожности при получении сообщений от неизвестных контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, банк ВТБ предупредил о трех мошеннических схемах, связанных с распродажами на «черную пятницу», среди которых создание поддельных сайтов, рассылка фальшивых предложений и распространение вредоносных файлов.

    В Сбербанке отметили, что мошенники в России успешно используют гибридный способ воздействия, сочетая традиционные методы манипуляции с современными цифровыми технологиями.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах создать базу биометрических данных телефонных мошенников в рамках мер по борьбе с антифродом.

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    22 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинские ракеты над Курской областью

    Смирнов: ПВО уничтожила три украинские ракеты над Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал о ликвидации трех украинских ракет силами противовоздушной обороны.

    Смирнов в Telegram-канале, также поблагодарил бойцов противовоздушной обороны и защитников границы.

    Напомним, российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской, Калужской и Курской областями. Накануне сообщалось, что средствами ПВО были сбиты две британские крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников.

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      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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