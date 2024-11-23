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«Прогресс» с новогодними подарками пристыковался к МКС
Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» МКС в автоматическом режиме, доставив на станцию более 2,4 тонн грузов и оборудования.
Контроль за стыковкой осуществлялся специалистами Центра управления полетами и космонавтами Роскосмоса, среди которых Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов, передает ТАСС.
«Прогрессом» было доставлено 2 487 кг грузов, включая 1 155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции и научных экспериментов. В числе оборудования находятся устройства для проведения экспериментов «Вампир», «БТН-нейтрон-2» и «3D-печать». Также к МКС были доставлены 869 кг топлива, 420 литров питьевой воды и 43 кг азота.
Ранее сообщалось, что космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, решили приготовить традиционный салат оливье к новогоднему празднику. В Роскосмосе рассказали, что полет МКС над Москвой будет виден невооруженным глазом с 20 по 28 ноября.