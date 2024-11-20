Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
Путин поручил решить проблему с Томторским месторождением в Якутии
Путин поручил Мантурову решить проблему с Томторским месторождением в Якутии
Президент Владимир Путин во время встречи с первым вице-премьером Денисом Мантуровым поручил ему заняться решением проблемы с неиспользуемым Томторским месторождением редкоземельных металлов в Якутии.
Путин отметил, что этот ресурс имеет стратегическое значение для России и необходимо, чтобы месторождение начало активно эксплуатироваться, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул необходимость взаимодействия с компаниями, которые ранее получили права на разработку месторождения, но до сих пор не начали вкладывать средства в развитие проекта. Он указал на возможность сотрудничества с другими компаниями или государством как на возможные пути решения проблемы.
«Мне руководитель Якутии не так давно с сожалением говорил о том, что у них есть в республике [месторождение] <…>, но оно «висит». И те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», – заявил президент.
Ранее сообщалось, что ученые Института нефти и газа провели геологические исследования и выявили перспективные зоны для разработки в Красноярском крае и Якутии. В сентябре министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны.