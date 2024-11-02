СМИ: Максимальный размер больничного в 2026 году достигнет 6,8 тыс. рублей в день

Tекст: Александра Юдина

В 2026 году максимальный размер больничного пособия в России составит 207,6 тыс. рублей в месяц или 6,8 тыс. рублей за день, пишут «Известия».

На сегодня больничный выплачивается в размере 4 тыс. рублей в день, а в 2025 году этот показатель будет равен 5,7 тыс. рублей. Таким образом, за два года размер выплат увеличится на 70% по сравнению с 2024 годом и на 20% относительно 2025 года.

По данным Минтруда, для того чтобы получить максимальный размер больничных выплат в 2026 году, необходим стаж работы от восьми лет и зарплата от 183 тыс. рублей в месяц в 2024 году и от 233 тыс. рублей в 2025 году. Максимальная сумма больничного определяется исходя из предельной базы для начисления страховых взносов, и этот показатель ежегодно индексируется в зависимости от роста средней зарплаты в стране.

В 2024 году предельная база для начисления страховых взносов составит 2,2 млн рублей. В 2025 году, согласно проекту бюджета Социального фонда, она будет увеличена до 2,8 млн рублей, а в 2026 году – до 3 млн рублей. Это значит, что максимальный размер пособий также будет расти вместе с увеличением предельной базы и ростом средней зарплаты.

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок отметил, что для получения максимального пособия необходимо иметь стаж не менее восьми лет и зарплату в два раза выше средней по стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте числа работающих россиян.