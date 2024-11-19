G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты пять баллистических ракет, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, американский снаряд РСЗО HIMARS и 85 беспилотников.
С начала проведения спецоперации были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 36 259 беспилотников, 586 ЗРК, 19 386 танков и других бронемашин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28 525 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне также сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и объекты энергетики для ВПК Украины. В частности, стало известно, что в Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, которые затронули городской фуникулер.