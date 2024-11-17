В Запорожской области прозвучали взрывы

Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам

Tекст: Алексей Дегтярев

Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.

«Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.

«Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.

Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.

Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.