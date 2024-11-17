16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.84 комментария
В Запорожской области прозвучали взрывы
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы, и на всей территории Украины, включая части ДНР и Херсонской области, объявлена воздушная тревога.
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области раздались взрывы, передает ТАСС.
Воздушная тревога охватила всю территорию Украины, включая подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский режим продолжает запугивать жителей новых регионов России угрозами терактов, которые могут произойти в местах массового скопления людей, на объектах транспорта и энергетики. Ранее в сентябре произошли взрывы в Киеве и Киевской области, в результате которых серьезно пострадала инфраструктура.