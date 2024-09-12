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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    33 комментария
    12 сентября 2024, 07:32 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что «немало взрывов ночью слышали Киев и область». Кроме того, сообщается, что взрывы прогремели в Староконстантинове (Хмельницкая область), где находится аэродром вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой и Черниговской областях Украины.

    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

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    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    Коментарии (0)
    11 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Чибис: В Мурманской области уничтожены все три пытавшиеся атаковать дрона

    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прилетевшие в Мурманскую область беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил глава региона Андрей Чибис в среду днем.

    «Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось о другой отраженной в Мурманской области атаке беспилотников.

    По данным Telegram-каналов, украинский дрон, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.

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    11 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания

    Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово

    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания
    @ Marco Cordone/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в Украинске на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР украинские волонтеры встретили российского военного. Военный не стал мешать им вывозить мирных жителей.

    Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.

    Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.

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    11 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Украинских порномоделей с OnlyFans попросили заплатить налоги

    Депутат рассказал, сколько зарабатывают украинки на OnlyFans

    Украинских порномоделей с OnlyFans попросили заплатить налоги
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Налоговым органам Украины стало известно о том, какие доходы получают украинки на платформе эротического контента OnlyFans, сумма может доходить до 4 млн долларов, сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

    По его словам, которые приводят украинские СМИ, гражданка С. получила за создание платного контента за несколько лет более 4 млн долларов, другой гражданкой К. было получено более 3 млн долларов, а гражданкой Б. – около 1,8 млн долларов.

    Гетманцев призвал девушек-моделей задекларировать свои доходы с платформы и уплатить с них налоги, чтобы избежать наказания.

    Ранее Гетманцев поблагодарил канадский порносайт PornHub за решение платить налоги на Украине.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    11 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок спел для солдат ВСУ

    Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил в Киеве песней поезд из Краматорска с солдатами ВСУ

    Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок спел для солдат ВСУ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Вокалист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил в Киеве поезд с солдатами ВСУ из донбасского Краматорска.

    Как сообщила «Газета.ру» со ссылкой на блог музыканта, уже два года по прибытии войск на поездах из Донбасса он встречает украинских солдат своими песнями. 5 сентября группа «Ляпис Трубецкой» исполнила их для военных вживую, чтобы «поднять боевой дух солдат».

    В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню «Не быць скотам» («Не быть скотом») группы «Ляпис Трубецкой» в список экстремистских материалов. В 2023 году сообщалось, что концерт группы «Ляпис Трубецкой» отменили в Белграде и черногорской Будве.

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    11 сентября 2024, 11:11 • Новости дня
    WSJ: Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его «полную победу»
    WSJ: Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его «полную победу»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные союзники дали понять украинскому руководству, что не смогут материально обеспечить «полную победу» Киева в конфликте с Россией, а потому Украине стоит исходить из существующих реалий, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники из числа высокопоставленных европейских чиновников.

    По их данным, Киеву уже «было сказано», что обеспечение «полной победы» Украины означало бы затраты Запада на ее поддержку в сотни миллиардов долларов, чего не в силах дать ни Вашингтон, ни Брюссель, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что Запад призывает Украину при определении своих целей в конфликте с Россией исходить из сложившихся на поле боя реалий и разработать «убедительный план» действий на следующий год, который будет предусматривать постановку реалистичных военных целей.

    WSJ пишет, что подобные призывы звучат на фоне снижения поддержки избирателями в западных странах идеи военной помощи Киеву и успешного наступления российских сил в зоне боевых действий.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России.

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    11 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка захвата российской буровой вышки в Черном море является медийной операцией киевского режима, приуроченной к приезду высоких представителей США и Европы, заявило Минобороны.

    Эта операция «захлебнулась в крови» и унесла жизни «многих десятков украинских военнослужащих», подчеркнули в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море.

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    11 сентября 2024, 11:58 • Новости дня
    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников

    Чибис: В Мурманской области система ПВО отразила атаку украинских беспилотников

    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Мурманской области была предпринята попытка атаки беспилотников, сработала система ПВО, все угрозы ликвидированы, сообщил губернатор Андрей Чибис.

    В своем Telegram-канале он указал, что в регионе зафиксированы попытки украинских беспилотников проникнуть на территорию, силы ПВО были незамедлительно приведены в боевую готовность и успешно отразили атаку.

    Чибис отметил, что в связи с обострившейся обстановкой в регионе могут быть введены временные ограничения. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим мерам, направленным на обеспечение безопасности.

    Ранее власти Мурманска временно ограничили работу аэропорта.

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    11 сентября 2024, 08:46 • Новости дня
    После схода вагонов поезда в Белгородской области возбуждено дело о теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области.

    В Telegram-канале СК указано, что инцидент случился в результате вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Машинист и его помощник не пострадали.

    Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Также организованы оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к совершению преступления.

    Ранее в управлении Юго-Восточной железной дороги сообщили, что грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области. Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области.

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    11 сентября 2024, 13:16 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России

    Сенатор Долгов: Разрешение США на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень

    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы администрации Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ стоит рассматривать как политический шаг. Тем не менее официальное разрешение Вашингтона поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о работе Белого дома над отменой запрета на дальнобойные удары по России.

    «Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает сенатор Константин Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами.

    «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, оно негласно действует уже сейчас. Противник использует в ходе атак на российские регионы беспилотники, в том числе поставленные из-за рубежа. Более того, ВСУ бьют по территории России западными ракетами. Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», – подчеркнул Долгов.

    «Мы имеем дело с террористами и теми, кто поддерживает международный терроризм, – США и Европой. И Россия противостоит их политике», – указал сенатор. По его мнению, лучшим ответом Москвы на планы Вашингтона станет решение задач спецоперации и силовое подавление противника. 

    «Никакое оружие и решение Запада не изменит ход СВО. Другое дело, что жертв по вине США и Украины может быть больше», – уточнил собеседник. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие третьим странам. «Пришло ли сейчас время для этого – решит президент. Но такой ответ на действия Вашингтона вполне возможен», – заключил Долгов.

    Ранее Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли ВСУ использовать «сложные системы», которые предоставляют западные союзники, и в состоянии ли они их обслуживать.

    «Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение на дальнобойные удары по России) не исключено», – цитирует Блинкена «Интерфакс».   

    Корреспондент издания Axios накануне сообщила, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит Энтони Блинкен.

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    12 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Пушков счел согласие Запада на удары ВСУ вглубь России «делом нескольких дней»

    Пушков заявил о подготовке общественного мнения к согласию Запада на украинские удары вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    В течение нескольких дней страны Запада дадут согласие на украинские удары западным оружием вглубь территории России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    Пушков в Telegram заявил, что на Западе «явно готовится» соответствующее решение – чересчур много ведется разговоров и делается намеков, чтобы «был дан задний». «Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней», – полагает он.

    По его мнению, «вброс», осуществленный через Guardian также «не случаен» – проводится «подготовка общественного мнения».

    Напомним, Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, решение уже принято.

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    11 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Украинец обстрелял польских полицейских в Варшаве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский гражданин в одной из квартир в польской столице забаррикадировался и открыл огонь по правоохранителям, приехавшим на место, сообщают польские СМИ.

    Инцидент произошел на улице Кохановского, у мужчины с собой было пневматическое оружие, из которого он целился в проходящих мимо людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую прессу.

    Отмечается, что у него также был с собой нож.

    Район оцепили, жителей попросили оставаться в домах. Подозреваемый вышел на балкон и начал скидывать повсюду подожженную одежду на другие балконы. Позже выяснилось, что злоумышленником оказался украинский гражданин.

    Полицейские пытались с ним заговорить с соседнего балкона, но он выстрелил в них. Тогда контртеррористическая группа прошла в квартиру через балкон и задержала мужчину.

    Никто не пострадал, подозреваемого доставили в больницу, пожар, начавшийся в соседней квартире, потушили.

    В апреле двое граждан Украины подрались в очереди за получением загранпаспортов в Варшаве.

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    11 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Караганов призвал к ответным ударам по странам Запада в случае ударов Украины по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответом на возможные украинские удары вглубь России должны быть удары по объектам на территории западных стран, заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов.

    «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», – приводит «Коммерсант» слова Караганова. Он подчеркнул, что первые ответы России не должны быть ядерными.

    По мнению Караганова, первыми целями, по которым нужно нанести удар в случае атаки со стороны Украины, должны стать объекты в странах НАТО, играющих значимую роль в снабжении Киева, а «если это их не остановит, тогда идти дальше».

    Он также призвал дополнить ядерную доктрину России понятием «ядерная эскалация». Это предварительные шаги, которые должны убедить страны Запада, что Россия готова применить ядерное оружие, пояснил Караганов.

    В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

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    Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш. Поскольку результатом этих поражений стало усиление российского влияния и присутствия, именно Россия и выбрана главной целью французских спецслужб. А ударной антироссийской силой выступают местные террористические группировки. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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