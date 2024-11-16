Украинский офицер заявил, что ВСУ несут поражение из-за незнания солдатами украинского языка

Tекст: Вера Басилая

По его словам, незнание украинского языка становится причиной пленения и уничтожения позиций украинских сил, передает Ura.Ru.

Кривущенко описал случаи, когда российские военные проникали на украинские позиции под предлогом принадлежности к соседней бригаде.

Он заявил, что многие украинские солдаты предпочитают говорить на русском языке, что усугубляет ситуацию.

В ответ на предположение ведущей о том, что на родном русском языке легче общаться в состоянии стресса, офицер заявил, что на предовой нет стресса.

Помимо языковых проблем, украинское издание сообщает об увеличении случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Военный психолог Андрей Козинчук отметил, что уход военных со службы часто вызван внутренними конфликтами и недопониманием с командирами, а не внешними или политическими факторами.

Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК. Между тем, языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе к строгому контролю соблюдения языкового закона, который охватывает все без исключения сферы общественной жизни, включая медиа и сферу обслуживания.