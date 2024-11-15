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Жену помощника военкома арестовали по делу о хищении выплат контрактников
В Петербурге суд заключил под стражу супругу помощника военкома Анастасию Сергееву, ее считают причастной к хищению выплат через фиктивные контракты, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Сергеева и ее муж, согласно версии следствия, организовали схему с фиктивным трудоустройством и заключением несуществующих контрактов на военную службу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Сотрудники энергосбытовой компании, включая 41-летнюю кадровую сотрудницу, помогали паре заключать фальшивые контракты с Минобороны, что позволяло им присваивать выплаты, предназначенные для контрактников.
Отмечается, что Сергеева фиктивно устроилась в «Россети Ленэнерго» и заключила контракт на военную службу, не имея намерения ее проходить. В результате ей были выплачены 750 тыс. рублей, которые были похищены.
Ранее бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны о прохождении службы в зоне специальной военной операции.