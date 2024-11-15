Малькевич: Качество работы YouTube продолжит деградировать из-за позиции Google

Малькевич оценил данные о возобновлении работы YouTube на мобильных устройствах

Tекст: Олег Исайченко

«Сервис Globalchek не предоставляет данных о качестве работы сервисов, но лишь проверяет доступность сайта или конкретного IP-адреса. Поэтому, на мой взгляд, ссылаться на его данные в контексте разговора о стабильности работы YouTube не очень корректно. Очевидно, что качество работы видеохостинга продолжает деградировать», – напомнил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате.

«Google еще до начала СВО показал свою позицию, отказавшись исполнить требования закона «О приземлении» иностранных ИТ-гигантов. Компания получала прибыль, когда ей это было выгодно, а в 2022 году полностью присоединилась к западной санкционной политике, обнажив истинные намерения фирмы. К тому же Google не обновляет свою инфраструктуру», – отмечает он.

«При этом отечественные аналоги YouTube продолжают активно развиваться. За последний год они значительно «прокачали» доступный инструментарий. Я лично замечаю улучшения, поскольку регулярно использую такой сервис, как Rutube, в собственной практике. Не отстает от них и VK Видео», – считает собеседник.

«Оба сервиса предлагают обширный список инноваций, обновлений и функций. Платформы и дальше продолжат двигаться вперед, тем более, что они пользуются поддержкой аудитории. Российское общество убеждено, что безопасное и комфортное интернет-будущее ему обеспечат только отечественные хостинги», – заключил Малькевич.

Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета. По данным портала, это касается всех операторов, представленных в стране. Однако многие пользователи отмечают, что ограничения до сих пор остаются в силе, если использовать WiFi-соединение.

До этого руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о падении скорости видеохостинга. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», – заявил режиссер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообещал Шахназарову изучить данный вопрос. Однако, по его словам, эта проблема не является приоритетной для россиян. Он добавил, что тема возврата нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

«Позиция хозяина этого сервиса (Google) направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал Песков.